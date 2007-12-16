Себастьян Самуэльссон: «Не согласен с Пихлером. Думаю, в России был допинг. Важно раскрыть все карты»

Шведский биатлонист рассказал о своем отношении к России.

«Угрозы в соцсетях по-прежнему неприятны мне, но я уже научился с этим справляться. Я уверен, что очень важно иметь возможность выражать свое мнение.

Иногда меня неправильно переводят или выбирают другую тональность высказываний, иногда приписывают то, что я никогда не говорил.

Я действительно знаю, что в России есть люди, которые не испытывают ко мне ненависти, а поддерживают в борьбе за чистый спорт.

Я хочу подчеркнуть, что я ничего не имею против России. Я очень люблю русских людей, многие россияне пишут мне позитивные сообщения, и я очень этому рад.

Российские болельщики очень важны для биатлона. Важно понимать, что я не играю в политические игры и не занимаюсь пропагандой», – сказал Самуэльссон.

Также Самуэльссон прокомментировал решение тренера сборной Швеции Вольфганга Пихлера предоставить независимой группе Международного союза биатлонистов (IBU) информацию, которая опровергает доводы Григория Родченкова о допинге в российской команде.

Пихлер работал тренером женской сборной России с 2011 по 2014 годы.

— Пихлер сказал, что хочет поговорить с людьми из IBU, чтобы доказать им, что в сборной России не было допинга, когда он работал у нас тренером. Вы поддерживаете его позицию?

— Я не согласен в Вольфгангом в этом вопросе.



— Почему?

— Потому что я думаю, что в России был допинг. И важно раскрыть все карты, опубликовать как можно больше информации, чтобы мы могли быть уверены — будущее нашего спорта чисто.

— Но он был в сборной России, а вы нет. Может быть, стоит с ним поговорить на эту тему?

— Я и так много с ним на эту тему разговаривал. И я на 100% уверен, что он не был замешан в допинговых практиках, но также уверен, что в российской сборной были случаи применения допинга. Например, в Сочи-2014.

— А он просто был не в курсе?

— Да, я так думаю, – приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».