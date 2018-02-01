Дмитрий Малышко: «60-е места – не то, о чем я мечтаю. Если не получается, гонки на Кубке мира можно и пропускать»

Российский биатлонист прокомментировал свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (48-е место).

На первой стрельбе чемпион Сочи-2014 в эстафете допустил четыре промаха.

«На втором рубеже сделал поправку вправо, потому что вся стрельба у меня ушла влево. Я думаю, что пристреливались в начале стрельбища, пришли в конец – на 30-ю установку падала тень, возможно смещение было из-за света. Потому что все, кто пришли туда, делали довольно много ошибок на первом рубеже. Пришлось поправляться.

Дальше, как ни странно, все было нормально. Одна такая ошибка, конечно, выбивает из всей гонки, далеко откидывает», – сказал Малышко.

«Нове-Место? Сейчас будем разговаривать с тренерами, поскольку занимать 60-е места – не то, о чем я мечтаю и ради чего я работаю годами.

Анатолий Николаевич – грамотный тренер, я ему доверяю. Кубок мира – не догма, это большие контрольные старты. Если не получается, можно пропускать, ничего в этом страшного нет, цепляться за каждую гонку нет смысла», – цитирует биатлониста ТАСС.