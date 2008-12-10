Владимир Драчев: «Надо делать ротацию в Хохфильцене. Есть те, кому надо отдохнуть. Та же Васнецова»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) сообщил, что в составе сборной перед вторым этапом Кубка мира в австрийском Хохфильцене планируется ротация.

«Должны смотреть на позитив. Гараничев, Елисеев стали лучше бежать. По Малышко будем смотреть, разбираться. Все придет, наладится. Главное, есть команда, она работает, ребята будут хорошо настроены на работу в эстафете. Надо возвращать эту дисциплину нашей команде.



По девушкам даже больше эмоций, они больше порадовали. Команда девушек сработала на ура. Это настоящая команда, которая скоро будет готова побеждать. Качественная стрельба, уверенный ход. Главное, что хорошо работают на рубеже. Они молодые, для некоторых это первый этап Кубка мира. Они выдержали огромные нагрузки.



В Хохфильцене сможем одного-двух заменить. Почему нет? Надо делать ротацию. Есть те, кому надо отдохнуть. Та же Васнецова. Посмотрим, пока это просто корректировки. IBU важен, но Кубок мира важнее. Здесь надо бороться и добиваться результатов», – рассказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Васнецова на этапе Кубка мира в Поклюке стала 13-й, 21-й и 31-й. За три гонки она промахнулась только один раз.

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