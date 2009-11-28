Адвокат Родченкова: «Если Россия и предоставит WADA какие-либо данные, это наверняка будет подделка»

Джим Уолден, адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявил, что велик шанс того, что Россия откажет WADA в предоставлении доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.
Предоставление допуска экспертам WADA в лабораторию является одним из критериев восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если это условие не будет выполнено, то РУСАДА вновь отстранят.
«Я бы сказал, что вероятность того, что Россия предоставит доступ к резервным базам данных, которые использовались в Сочи-2014, равна нулю.
Главный вопрос: что будет делать WADA, когда Россия откажет в доступе? Если WADA вновь капитулирует, мир будет знать, что Россия добилась успеха в убийстве антидопинга.
Думаю, если российская сторона и предоставит WADA какие-либо данные, это наверняка будет подделка», – сказал Уолден.