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    Адвокат Родченкова: «Если Россия и предоставит WADA какие-либо данные, это наверняка будет подделка»

    Теги допинг WADA РУСАДА Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория Джим Уолден Биатлон

    Джим Уолден, адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявил, что велик шанс того, что Россия откажет WADA в предоставлении доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. 

    Предоставление допуска экспертам WADA в лабораторию является одним из критериев восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если это условие не будет выполнено, то РУСАДА вновь отстранят.

    «Я бы сказал, что вероятность того, что Россия предоставит доступ к резервным базам данных, которые использовались в Сочи-2014, равна нулю.

    Главный вопрос: что будет делать WADA, когда Россия откажет в доступе? Если WADA вновь капитулирует, мир будет знать, что Россия добилась успеха в убийстве антидопинга. 

    Думаю, если российская сторона и предоставит WADA какие-либо данные, это наверняка будет подделка», – сказал Уолден. 

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