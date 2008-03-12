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    Елена Пидгрушная: «Этот год можно считать потерянным в карьере»

    Теги сборная Украины жен Елена Пидгрушная

    Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная подвела итоги нынешнего сезона и поделилась ожиданиями от следующего.

    – Ты стала первой спортсменкой из состава сборной, для кого олимпийский сезон уже завершился. Какие у тебя впечатления от него?

    – Конечно, я не довольна. Потому что и стрельба была ужасная, и ход – результат был совершенно не такой, на который я рассчитывала. Да и не только я. Трудно было бороться с этим разочарованием. Затем пытались делать ставку на Олимпийские игры, но в итоге и там не удалось даже стартовать. Если подытожить, то этот год можно считать потерянным в карьере.

    – Первый год под руководством Уроша Велепца оказался для тебя удивительно удачным. Что изменилось потом?

    – С Урошем мы работали три года, и в течение этого времени было использовано три различных методики. И так получилось, что первая из них подошла мне полностью, а последние два года что-то пошло не так.

    – Увидим ли мы Елену Пидгрушную на соревнованиях следующего сезона?

    – Это будет зависеть от того, будет ли у меня тренер. Но я хочу продолжать соревноваться.

    – А как ты видишь процесс отбора в команду?

    – Есть Кубок IBU, где можно себя проявить. Если спортсмен – сильный, его видно, и ему не нужно чем-то, кроме результата, доказывать, чтобы его взяли в команду. Результат – он в основе. За одну лишь фамилию меня никто в команду брать не будет, и этого никогда не было.

    – Как ты относишься к возможному омоложения команды?

    – Мы сейчас много слышим – дайте дорогу молодым. Да пожалуйста! Но где эта молодежь и почему она нас не обыгрывает? Когда Меркушина или Варвинец начали себя проявлять, у них никаких проблем нет – они в команде. Но если молодая спортсменка проигрывает мне, даже когда я стартую после болезни, тогда как можно ее поставить вместо меня?

    Возможно, уже в следующем году все поменяется, молодые спортсменки будут нас обыгрывать и тогда, конечно, выступать должны они. Чему мы будем очень рады, потому что сможем уйти на пенсию, не волнуясь за команду.

    – Ты говорила о поиске нового тренера для индивидуальной работы. К кому уже обращалась? Это будет иностранный или украинский специалист?

    – У меня нет какого-то предпочтения к иностранцу или украинцу. Главное – чтобы он видел, что со мной можно сделать, прежде всего, в системе координат «горы-акклиматизация, – сказала Пидгрушная.

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