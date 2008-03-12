Ирина Варвинец: «Огорчения от выступления на Олимпиаде нет. Разочаровали комментарии болельщиков и журналистов»

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец считает, что не заслужила негативных комментариев болельщиков и журналистов за проваленные Олимпийские игры в .

«У меня нет какого-то сильного огорчения после своего выступления на Олимпиаде. Я не ожидала от себя феерических результатов. Конечно, мне хочется быть на подиуме, и я стараюсь к этому идти, но нужно реально смотреть на вещи и понимать, что ты можешь на данный момент.

Может, если бы я стартовала в индивидуальной гонке, отстреляла бы на ноль, то была бы какая-то медаль. Это при условии, что очень удачно сошлись бы звезды. Но пока для меня это всего лишь мечта.

Больше, наверное, разочаровало огромное количество негативных комментариев от болельщиков и журналистов», – сказала Варвинец.