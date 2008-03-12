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    Ирина Варвинец: «Огорчения от выступления на Олимпиаде нет. Разочаровали комментарии болельщиков и журналистов»

    Теги сборная Украины жен Пхенчхан-2018 Ирина Варвинец

    Украинская биатлонистка Ирина Варвинец считает, что не заслужила негативных комментариев болельщиков и журналистов за проваленные Олимпийские игры в Пхенчхане.

    «У меня нет какого-то сильного огорчения после своего выступления на Олимпиаде. Я не ожидала от себя феерических результатов. Конечно, мне хочется быть на подиуме, и я стараюсь к этому идти, но нужно реально смотреть на вещи и понимать, что ты можешь на данный момент.

    Может, если бы я стартовала в индивидуальной гонке, отстреляла бы на ноль, то была бы какая-то медаль. Это при условии, что очень удачно сошлись бы звезды. Но пока для меня это всего лишь мечта.

    Больше, наверное, разочаровало огромное количество негативных комментариев от болельщиков и журналистов», – сказала Варвинец.

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