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    Ульяна Кайшева: «Не ожидала, что попаду на Олимпиаду в такой сложный период для России»

    Теги сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Антон Бабиков Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Матвей Елисеев

    Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала попадание в состав олимпийской команды на Пхенчхан-2018.

    Помимо Кайшевой, в биатлоне от России выступят Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

    «Слава Богу, получилось попасть двум девочкам на Олимпиаду. Ситуация неприятная, но стараемся сделать из нее что-то хорошее и подготовится основательно.

    Особой радости нет, хотелось поехать полным составом, выступить в эстафете. Попытаемся защитить нашу страну.

    Включение Елисеева – хорошая новость, набирается состав на смешанную эстафету. Не ожидала, что попаду на Олимпиаду в такой сложный период для России. Очень жаль наших спортсменов», – сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Мы будем за них болеть на Олимпиаде

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