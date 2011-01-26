Ульяна Кайшева: «Не ожидала, что попаду на Олимпиаду в такой сложный период для России»

Российская биатлонистка прокомментировала попадание в состав олимпийской команды на .

Помимо Кайшевой, в биатлоне от России выступят Татьяна Акимова, и Матвей Елисеев.

«Слава Богу, получилось попасть двум девочкам на . Ситуация неприятная, но стараемся сделать из нее что-то хорошее и подготовится основательно.

Особой радости нет, хотелось поехать полным составом, выступить в эстафете. Попытаемся защитить нашу страну.

Включение Елисеева – хорошая новость, набирается состав на смешанную эстафету. Не ожидала, что попаду на Олимпиаду в такой сложный период для России. Очень жаль наших спортсменов», – сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мы будем за них болеть на Олимпиаде