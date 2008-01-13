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    Кубок мира. Эстафета (жен). Германия выиграла, Италия – 2-я, Россия – 7-я

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    Сборная Германии одержала победу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда России, за которую выступали Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова, заняла 7-е место.

    Дата проведения
    13 января, 16.30
    Полные результаты

    Рупольдинг, Германия. Эстафета

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