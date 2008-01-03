Антон Бабиков: «Мы даже после победы боимся сделать что-то не так, думаем, как все это оценят люди вокруг»

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о психологии иностранных спортсменов.

«Самое главное, что может русский спортсмен перенять у иностранцев, – это именно психология, отношение ко всему в спорте. И этому стоит на самом деле поучиться. Например, как улыбаться после поражений, улыбаться всегда и везде.

Понятно, что у братьев Бо сейчас есть повод для улыбок, но даже если б не было, они бы все равно все время шутили и веселились бы. Мы же даже после победы боимся сделать что-то не так, думаем, как все это оценят люди вокруг, и эта закрепощенность нам не на руку. Надо получить удовольствие.

Мы летели из Швеции в Австрию с Жаном-Гийомом Биатриксом и он меня спрашивал, что я думаю по поводу ситуации, которая сложилась вокруг российского спорта. Но на самом деле даже на русском языке трудно описать наши ощущения и мысли. Тут можно долго дискутировать, но так и не решить для себя ничего.

Никто не переносит это на спортсменов, я не чувствую недоверия к себе со стороны друзей по крайней мере. Те, кто настроен не доверять даже спортсменам, которые ни в чем не уличены, значит у них просто такая позиция, не только сейчас, а вообще по жизни: не доверять людям, думать, что они лучше других.

Они даже не жестко высказываются, а безапелляционно. Для них то что кто-то где-то что-то написал – это уже доказательство, они не считают, что должно быть что-то более весомое.

Единственный Бьорндален из иностранцев, который сказал: «Ребята, конечно, это проблема, что сейчас происходит в России, но это же наша общая проблема, если мы не можем отвечать за наши анализы после того, как мы их отдали допинг-офицеру в юрисдикцию WADA», – сказал Бабиков.