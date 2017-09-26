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    Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2018

    Теги Венсан Дефран сборная Франции Пхенчхан-2018 Мартен Фуркад Джейсон Лами-Шапьюи сборная Франции НОК Франции

    Французский Национальный олимпийский комитет принял решение назначить двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада знаменосцем сборной Франции на церемонию открытия XXIII Зимних Олимпийских игры в Пхенчхане.

    Официально об этом будет объявлено 4 октября во время презентации французской олимпийской команды в Париже.

    Напомним, в 2010 году знаменосцем сборной Франции был олимпийский чемпион по биатлону Венсан Дефран, в 2014-м флаг нес олимпийский чемпион в лыжном двоеборье Джейсон Лами-Шапьюи.

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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