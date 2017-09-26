Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2018

Французский Национальный олимпийский комитет принял решение назначить двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада знаменосцем сборной Франции на церемонию открытия XXIII Зимних Олимпийских игры в Пхенчхане.

Официально об этом будет объявлено 4 октября во время презентации французской олимпийской команды в Париже.

Напомним, в 2010 году знаменосцем сборной Франции был олимпийский чемпион по биатлону Венсан Дефран, в 2014-м флаг нес олимпийский чемпион в лыжном двоеборье Джейсон Лами-Шапьюи.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.