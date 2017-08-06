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    Мартен Фуркад о поражении Болта: «Бог умер. Это ненастоящий Болт»

    Теги бег чемпионат мира сборная Франции Джастин Гэтлин Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал поражение восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта в последнем личном забеге в карьере.

    Сегодня Болт завоевал бронзу чемпионата мира в Лондоне на дистанции 100 м. Победу одержал американский бегун Джастин Гэтлин.

    «Бог умер… Это ненастоящий Усэйн Болт!

    Не согласен с журналистами французского телевидения. Да, Гэтлин победил, но не просите нас радоваться этому», – написал Фуркад.

    Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!

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    • Да, он уже не тот
      54%
    • Нет, он еще всех победит
      46%

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