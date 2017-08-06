Мартен Фуркад о поражении Болта: «Бог умер. Это ненастоящий Болт»

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал поражение восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта в последнем личном забеге в карьере.

Сегодня Болт завоевал бронзу чемпионата мира в Лондоне на дистанции 100 м. Победу одержал американский бегун Джастин Гэтлин.

«Бог умер… Это ненастоящий Усэйн Болт!

Не согласен с журналистами французского телевидения. Да, Гэтлин победил, но не просите нас радоваться этому», – написал Фуркад.

Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!