«Великий человек – не всегда далекого ума». Анфиса Резцова – об Александре Тихонове

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила на замечание четырехкратного чемпиона Игр Александра Тихонова о том, что она пристрастна в вопросе комплектования женской сборной России.

«Великий человек – не всегда далекого ума. Это я про Тихонова Александра Ивановича. Я волнуюсь не за своих дочерей, а за молодых спортсменок. Я – реалист, и Виролайнен заслуженно проходит в команду по всему сезону. Не знаю, из каких соображений Тихонов такое говорит.

Причем тут мои дочери?! Я озвучила тех спортсменок, которые заслуживают прохода в команду по рейтингу. Я считаю свое высказывание объективным, не привязанным к каким-то фамилиям. Думаю, что и Виролайнен, и Резцова Кристина – одни из сильнейших в нашей сборной», – сказала Резцова.

Александр Тихонов: «Такое впечатление, что Резцова переживает только за дочерей, а не за весь наш биатлон»