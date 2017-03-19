Дальмайер впервые в карьере выиграла общий зачет Кубка мира, Акимова – 16-я

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в общем зачете Кубка мира сезона-2016/17, набрав 1211 очков.

На втором месте по итогам сезона расположилась Габриэла Коукалова из Чехии (1089), тройку сильнейших замкнула финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (971).

Француженка Мари Дорен Абер заняла 4-ю строчку (856), итальянка Доротея Вирер – 5-ю (719), на шестой позиции еще одна представительница Франции – Жюстин Брезаз (706).

Российская биатлонистка Татьяна Акимова опустилась на 16-е место (479), Ирина Старых – 38-я (186), Ольга Подчуфарова – 45-я (150), Екатерина Глазырина – 46-я (147), Дарья Виролайнен – 54-я (90).

Полная таблица общего зачета женского Кубка мира