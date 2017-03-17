Российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о том, как складывалась ее карьера после победы на Олимпиаде-2010 в составе эстафетной команды.

«Помню, когда мы уже поняли, что станем олимпийскими чемпионками в Ванкувере, первое, что мне пришло в голову: «Наконец-то все закончилось». Упал груз ответственности, не нужно больше переживать, думать, настраиваться. Я сделала все, что могла, и могла сказать себе «спасибо».

Наверное, рано я стала олимпийской чемпионкой для биатлона. Мне было 23 года, не могу вспомнить, может, кто-то еще из наших девчонок становился чемпионкой в таком возрасте. В 22 года я стала чемпионкой мира.

И, наверное, зря я в тот момент подумала, что скоро моя карьера закончится. Зря я так сказала, потому что потом все пошло вниз. Все пошло не так. Где-то я расслабилась, где-то не дотренировалась. Я тогда знала, что я чемпионка мира и Олимпиады.

И в этот момент пришел в команду Вольфганг Пихлер, с которым мы провели три года. Сейчас я то время вспоминаю с улыбкой. Как с тренером, у нас с ним не получилось, он – не мой тренер, такое бывает, а я – не его спортсменка.

Но вспоминаю с улыбкой, как он ко всему относится. Иностранцы, они другие, они живут по-другому, у них все очень легко. И он нам очень много дал, не только в спорте, но и по жизни.

Он давал большие нагрузки, мы тягали штанги по 75 кг, я уже не могла застегнуть рубашку, не сходились вещи. Но в итоге до Олимпиады в Сочи я так и не дожила. Тогда хотелось все бросить, не было никаких сил.

Если я уйду из спорта, то я уйду навсегда. Ничто не сможет меня вернуть биатлон, особенно после рождения ребенка. Я не смогу оставлять детей дома. Хотелось бы родить как минимум двоих», – сказала Слепцова в эфире канала ОКР.