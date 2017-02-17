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    Владимир Барнашов: «Волков «притащил» Бэйли к золотой медали, он должен бежать эстафету»

    Теги сборная России Антон Шипулин Алексей Волков Владимир Барнашов Евгений Гараничев ЧМ-2017

    Олимпийский чемпион Владимир Барнашов заявил, что российский биатлонист Алексей Волков должен выступить в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

    «На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо.

    Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение – Волков однозначно должен бежать эстафету.

    А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб – Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили.

    Шипулин и Волков точно должны участвовать в эстафете. По остальным двум кандидатурам – полная неясность», – сказал Барнашов.

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