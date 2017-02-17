Олимпийский чемпион Владимир Барнашов заявил, что российский биатлонист Алексей Волков должен выступить в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

«На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо.

Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение – Волков однозначно должен бежать эстафету.

А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб – Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили.

Шипулин и Волков точно должны участвовать в эстафете. По остальным двум кандидатурам – полная неясность», – сказал Барнашов.