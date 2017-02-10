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    Ирина Старых: «На трассе замечала неприятные звуки в свой адрес со стороны болельщиков»

    Теги сборная России жен ЧМ-2017 Ирина Старых

    Российская биатлонистка Ирина Старых оценила свое выступление в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене (24-е место).

    «Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться. Но я настраивалась на гонку и стрельбу. Немного не удалось справиться, но я не расстраиваюсь, все равно довольна. Может быть, поторопилась или с дыханием не справилась.

    Я настраивалась на стрельбу, потому что знала, что ходом будет тяжеловато. Чемпионат Европы прошел успешно для меня, а сейчас либо недостаток восстановления или смена высоты… Я старалась бороться до конца, но усталость сказалась на третьем круге.

    В каждой гонке борюсь за самые высокие места, но как получается, так получается. В пасьюте я буду настраиваться на стрельбу. Это та гонка, где важны нервы. Буду работать в своем темпе. Медаль сборной России очень мотивирует, все были рады и счастливы. Будем стараться, чтобы их было больше.

    Нападок в свой адрес не слышала. Но на трассе замечала неприятные звуки в свой адрес со стороны болельщиков. Вроде это были немцы. Но зато наши болельщики активно поддерживали», – рассказала Старых.

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