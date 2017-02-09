Президент Федерации лыжных видов спорта Франции: «Попросим Фуркада завтра встретиться с Шипулиным, чтобы они пожали друг другу руки»

Президент Федерации лыжных видов спорта Франции Мишель Вион прокомментировал действия Мартена Фуркада в отношении Александра Логинова.

«Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях. И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной.

Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы «укусить» российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей.

Мы попросим Мартена завтра встретиться с Ш ипулиным на тренировке, чтобы они пожали друг другу руки, как мужчины. Нет причин не делать этого. Я говорил с тренером российской команды Рикко Гроссом, которого уже давно знаю. Мы признали, что нужно остудить ситуацию», – рассказал Вион.