Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антон Бабиков: «С иностранцами у меня все хорошо, несмотря на то, что многие из них сейчас ведут политику, направленную против нас»

    Теги Эмиль Хегле Свенсен Симон Фуркад сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Эрик Лессер Антон Бабиков

    Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своем общении с иностранными спортсменами.

    – С иностранными спортсменами общаетесь?

    – С иностранцами у меня все хорошо, даже несмотря на то, что многие из них, к сожалению, сейчас ведут политику, направленную против нас. Но я все равно никогда не отворачиваюсь от них. Понимаю, что зачастую они выражают не собственное мнение. Я вообще дружу с ребятами из разных команд.

    С немцем Эриком Лессером или норвежцем Эмилем Свенсеном можем свободно пошутить в раздевалке. Благодаря им стараюсь совершенствоваться в английском. Раньше я вообще не говорил, а сейчас открыт для общения с иностранными друзьями.

    Мне нравится, что они открытые, всегда в хорошем настроении. С Симоном Фуркадом, например можем поболтать. С Мартеном не так часто, он не такой коммуникабельный, ну и я пока не на том высоком уровне, чтобы запросто с ним общаться.

    – Свенсен не подтрунивал над вами, после того, как перегнал вас на финише эстафеты в Рупольдинге?

    – На пьедестал, когда мы стояли на втором месте, я сказал Эмилю: конечно, сожалею о том, что проиграл, но в следующий раз я тебя «побью» и займу твое место на пьедестале. В интернете даже есть фотография из Рупольдинга, где Свенсен меня теребит по голове типа «Эй, мальчонка, даже не надейся победить дяденьку!».

    – Норвежец, видимо не знает, что вы в детстве боксом занимались?

    – Он, конечно, не в моей весовой категории, но ничего, меня учили не обижать старших. И младших. Нет, чтобы кто не говорил, все-таки в нашем виде спорта хорошая атмосфера, – сказал Бабиков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться