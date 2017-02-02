Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своем общении с иностранными спортсменами.

– С иностранными спортсменами общаетесь?

– С иностранцами у меня все хорошо, даже несмотря на то, что многие из них, к сожалению, сейчас ведут политику, направленную против нас. Но я все равно никогда не отворачиваюсь от них. Понимаю, что зачастую они выражают не собственное мнение. Я вообще дружу с ребятами из разных команд.

С немцем Эриком Лессером или норвежцем Эмилем Свенсеном можем свободно пошутить в раздевалке. Благодаря им стараюсь совершенствоваться в английском. Раньше я вообще не говорил, а сейчас открыт для общения с иностранными друзьями.

Мне нравится, что они открытые, всегда в хорошем настроении. С Симоном Фуркадом, например можем поболтать. С Мартеном не так часто, он не такой коммуникабельный, ну и я пока не на том высоком уровне, чтобы запросто с ним общаться.

– Свенсен не подтрунивал над вами, после того, как перегнал вас на финише эстафеты в Рупольдинге?

– На пьедестал, когда мы стояли на втором месте, я сказал Эмилю: конечно, сожалею о том, что проиграл, но в следующий раз я тебя «побью» и займу твое место на пьедестале. В интернете даже есть фотография из Рупольдинга, где Свенсен меня теребит по голове типа «Эй, мальчонка, даже не надейся победить дяденьку!».

– Норвежец, видимо не знает, что вы в детстве боксом занимались?

– Он, конечно, не в моей весовой категории, но ничего, меня учили не обижать старших. И младших. Нет, чтобы кто не говорил, все-таки в нашем виде спорта хорошая атмосфера, – сказал Бабиков.