Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что российские биатлонистки не справились со стрельбой в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антзольце.

«Погода для всех одинаковая. Не надо сетовать на то, что нам не повезло, а соперникам повезло. Биатлон – рулетка, как и весь спорт. Но самое главное, что девочки должны все равно справляться со стрельбой.

Меня вообще тревожит, когда спортсменки не стреляют в ноль. Для меня эта ситуация непонятна и никто не может объяснить, почему у нас столько промахов. Это катастрофа, что у наших по 6 и 7 промахов. С такой стрельбой надо на первенстве водокачки выступать, а не на Кубке мира.

Чему их в спортшколах учат, что они так плохо стреляют?! И тут вопрос можно расширить: кто у нас работает с детьми? Тут прослеживается фундаментальная проблема: в детских школах учат плохо.

И когда они вырастают во взрослых спортсменов, стабильности нет. И главное что они сами не понимают, почему мажут. Потому что у них нет базовых знаний», – сказал Васильев.