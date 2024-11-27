Цикл «Спартака» в Кубке: первое место в группе – вылет в плей-офф от андердога

«Спартак» в третий раз подряд в обновленном ФОНБЕТ Кубке России рухнул в Путь регионов. «Ростов» на удивление прошел красно-белых с запасом, хотя и не играл основным составом. Например, в ответном матче с первых минут вышел неопытный 20-летний защитник Илья Жбанов. «Спартак» подтверждает странный тренд в Кубке – команда буквально меняется в плей-офф.

Давали 68% на проход, ждали точно больше одного гола

«Спартак» был явным фаворитом противостояния с «Ростовом». Букмекеры оценивали вероятность прохода красно-белых в 68%. Любопытно, что до первой игры в Москве южане находились в страшном кризисе: клуб Карпина не побеждал с сентября, приблизился к зоне вылета, а Кубок выглядел для команды совсем второстепенным турниром.

В реальности же получилось, что именно в гостевом матче «Ростов» ожил и с тех пор не проигрывает и в РПЛ. Теперь еще и существенно увеличил шансы на долгожданный трофей. На «Спартак» в итоге не прошел ни один из коэффициентов:

● На победу в первой встрече – 1.63; ● На победу в гостевой игре – 2.10; ● На проход в полуфинал – 1.45.

«Ростов» не в первый раз выбивает «Спартак» из Кубка России. Памятным был матч в 2012 году. Тогда команда Миодрага Божовича дожала красно-белых в серии пенальти под руководством Унаи Эмери. Тот матч стал отправной точкой к отставке испанца – стартовала черная серия.

У «Спартака» странная традиция в Кубке: всех разрывают в группе, но еще не были в финале

Обновленный турнир идет для красно-белых по замкнутому кругу каждый год. Сначала клуб буквально разносит соперников в группе без конкуренции, но далее уже в статусе фаворита вылетает, проигрывая двум оппонентам.

В сезоне-22/23 москвичи не справились с «Уралом» и «Акроном»; в прошлом розыгрыше команду подбили «Зенит» и «Балтика». В трех противостояниях столичные футболисты были явными фаворитами.

Еще одна важная статистическая деталь: «Спартак» – единственный клуб, занимавший первое место в группе в рамках всех трех розыгрышей ФОНБЕТ Кубка России. Пока это не приносит никакой пользы в плей-офф. Команда Станковича – единственный, оступившийся фаворит на этой стадии: «Зенит» и ЦСКА прошли дальше, а в дерби «Локомотива» и «Динамо» букмекеры давали равные расклады.

Теперь клуб падает в нижнюю часть сетки, где права на ошибку больше нет, а в соперники может попасться «Краснодар». Остальные кандидаты значительно проще: «Урал», «Динамо» (Махачкала) и «Акрон». Еще один минус – придется играть на выезде.

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Интересно, что теперь у «Ростова» и «Спартака» одинаковые шансы на победу в ФОНБЕТ Кубке России. Коэффициенты сравнялись на отметке в 13.00. В обновленной версии «Зенит» стал еще большим фаворитом за 2.65, а вторым будет победитель дерби между «Локомотивом» и «Динамо».

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Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров