«Спортинг» хорош против англичан: в плей-офф проходил всех. Как раз «Арсенал» выбили недавно

И сейчас без поражений 5 матчей.

Португальский «Спортинг» уже без Рубена Аморима сыграет с «Арсеналом» в пятом туре Лиги чемпионов. На групповых этапах у «Спортинга» долго были трудности против англичан, но теперь стало лучше.

В плей-офф лиссабонцы проходили всех английских соперников – девятерых!

В еврокубках «Спортинг» играл с 11 командами из Англии. Девять из них попадались в плей-офф и вылетали. Первые и единственные, кто прошел их – «Манчестер Сити» в 2022-м, хотя за 10 лет до «Сити» и сам вылетал от «Спортинга».

Чуть подробнее об этой серии.

● Началась она 60 лет назадгромко. «Спортинг» в том Кубке Кубков сильно выделялся: после гостевых 0:2 прошел «Аталанту», выиграл 16:1 у АПОЭЛ (рекорд еврокубков), а после 1:4 в Манчестере от «МЮ» закинул им пять безответных – хет-трик у бразильца Освальдо.

Последний мяч особенно эффектный.

Автор трех голов в первом матче Денис Лоу говорил, что и 4:1 в первой игре были перебором, а после семи матчей за три недели команда в Лиссабоне просто не выдержала. Те 0:5 – рекордное поражение «МЮ» в еврокубках до сих пор. Португальцы выиграли турнир: в финале чуть не уступили венгерскому МТК – 3:3, но в переигровке победили 1:0.

● Через девять лет «Спортинг» попал на «Сандерленд» из второго дивизиона, зашедший в Кубок Кубков благодаря выигранному Кубку Англии. Прошли венгерский «Вашаш» и остановились на португальцах.

В следующем десятилетии достался «Саутгемптон»: несколько раз финишировали в первой семерке, а через несколько лет после вылета от «Спортинга» даже заняли в Англии рекордное второе место. Но в Кубке УЕФА дальше второго раунда не проходили, от «Спортинга» получили 2:4 дома, начали с необычного гола головой Руя Жордау.

● Отрезок с 2005-го до 2012-го – самое насыщенное для «Спортинга» время встреч с англичанами: выбили пятерых.

В 2005-м на пути к домашнему финалу Кубка УЕФА убрали и «Мидлсбро» ( дойдет до финала через год), и «Ньюкасл» с еще колотившим по 20+ голов за сезон Аланом Ширером.

Запомнились в игре с «Мидлсбро» красивейшим пропущенным от Жозефа-Дезире Жоба.

Дальше «Болтон» и «Эвертон», но сразу после них вылетали сами. «Эвертону» Матиас Фернандес устроил нечто: классным финтом устранил защитника.

Особый случай – плей-офф Лиги Европы в 2012-м. «Спортинг» выиграл дома 1:0 у «Ман Сити» с помощью гола пяткой Шандао (защитник через год уехал в «Кубань»). В Манчестере вели 2:0, пропустили трижды за 23 минуты и рисковали вылететь, на 90+6 в штрафную прибежал Джо Харт и головой пробил рядом со штангой. Обошлось.

С «Арсеналом» в ЛЕ – свежий пример из прошлой весны: после домашних 2:2 «Спортинг» уступал на «Эмирейтс», а потом Педру Гонсалвеш загрузил с центра поля за шиворот Арону Рэмсдейлу. В серии пенальти у португальцев никто не промахнулся, а за «Арсенал» не забил Габриэл Мартинелли.

До недавнего времени «Спортинг» не обыгрывал англичан в группе. Но сейчас – серия из 5 матчей без поражений

Играя здорово против английских клубов в плей-офф еврокубков, «Спортинг» долгое время никак не мог обыграть кого-нибудь из них на групповых этапах. В Кубке УЕФА не давался «Ньюкасл» (1:1), в ЛЧ – «МЮ» (0:1 и 1:2) и «Челси» (0:1 и 1:3), а в ЛЕ – «Арсенал» (0:1 и 0:0). Две ничьи и пять поражений – так себе статистика.

Но в 2022-м ситуация улучшилась. «Спортинг» выиграл 2:0 у «Тоттенхэма» и сыграл с ним 1:1. А недавно расколотил «Сити» – 4:1. Если добавить к этому две упомянутые ничьи с «Арсеналом» в прошлом плей-офф ЛЕ, получится, что «Спортинг» не проигрывает пять матчей подряд английским клубам. Солидно!

Всего же «Спортинг» выигрывал хотя бы раз у десяти из 11 клубов – кроме «Челси». У него 11 побед и 11 поражений в матчах против англичан. Плюс пока что – пятиматчевая беспрогрышная серия. А еще – очень приятная статистика в плей-офф.

У «Арсенала» со «Спортингом» – две победы при четырех ничьих, но вылет из ЛЕ – самая свежая и яркая ассоциация.

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«Арсенал» – заметный фаворит предстоящего матча: 45% на победу против 30%, в коэффициентах – 2.23 и 3.30.

В большом количестве голов букмекеры не уверены: только 53% на ТБ2,5 (1.87). Вариант с забитыми мячами обеих команд чуть более реален – 60% (1.67 на «обе забьют»).

Выиграет ли «Спортинг» у «Арсенала» впервые? Узнаем 26 ноября, матч в 23:00.

Фото: Gettyimages.ru /Carlos Rodrigues