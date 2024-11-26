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Расклады пятого тура ЛЧ: «Бавария» – суперфаворит против «ПСЖ», «Реал» едет аутсайдером на «Энфилд», «Вилла» выше «Юве»

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«Сити» наконец-то выиграет.

Пятый тур Лиги чемпионов встречает сразу несколькими крутыми вывесками и интересными раскладами. В топ-матчах не везде прогнозируют интригу, а кое-где виден совсем неожиданный перекос.

«ПСЖ» постоянно проигрывал «Баварии», «Ливерпуль» – «Реалу». Что изменится сейчас?

Самые звучные вывески тура – в топ-5 лигах. Вкратце о каждой:

«Бавария» принимает «ПСЖ» и считается серьезным фаворитом – 63% вероятности победы против 18% у французов (напоминаем, проценты формируются в переводе из коэффициентов, больше 100% в сумме выходит из-за маржи букмекеров). По коэффициентам БЕТСИТИ1.60 против 5.60.

Смело! Учитывая, что парижане – одна из трех команд из топ-лиг, которая еще не проигрывала в своем чемпионате (другая – как раз «Бавария», а третья – «Ювентус»). Но немцы в отличной форме – у них шесть побед подряд во всех турнирах с разницей 17:0. Кстати, из семи последних игр против «ПСЖ» «Бавария» выиграла шесть.

● Еще один суперматч: «Ливерпуль» – «Реал» на «Энфилде». Здесь тоже серьезно верят в хозяев – 53% на победу против 25%, 1.90 и 4.00. «Ливерпуль» с Арне Слотом грандиозно проводит сезон – во всех турнирах из 18 матчей он не выиграл всего два, а в ЛЧ вообще не терял очков.

«Реал», напротив, заметно подтормаживает – два неожиданных поражения в ЛЧ, 0:4 в класико, да и в августе дважды терял очки против команд слабее. Последние игры в лиге удались – 4:0 и 3:0, но матч в Англии – куда более серьезная проверка.

Еще одна мотивация у «Ливерпуля» – наконец-то обыграть «Реал», потому что этого не удавалось сделать в последних восьми играх. Семь из них, кстати, были проиграны.

«Интер» – «Лейпциг», здесь тоже интересная встреча третьей итальянской команды против третьей немецкой. Правда, букмекеры особой интриги не видят – победа «Интера» оценивается в 68% (это 1.48), а «Лейпцига» – в 15% (это 6.80).

Отчасти это можно объяснить последними результатами – «Интер» уверенно берет очки в последние два месяца, две потери были только против сильных «Ювентуса» и «Наполи», а «Лейпциг» притормозил в ноябре, проиграв три матча из четырех.

Кстати, у «Интера» в Серии А шесть сухих матчей, а у «Лейпциг» в Бундеслиге – семь, но голы все равно ожидаются: всего 1.55 на ТБ2,5.

«Астон Вилла» сыграет дома с «Ювентусом». И тут проценты на победу расставлены так – 42% против 30% (2.37 и 3.30). И это несмотря на то, что «Вилла» угодила в кризис – она уже месяц не выигрывает (две ничьих, четыре поражения).

«Юве», правда, тоже победил всего дважды в последних шести матчах. Но зато он в своем чемпионате еще ни разу не проиграл. Так что тут интриг хватает.

● И за пределами топ-5 тоже есть что-то интересное. Например, «Спортинг» – «Арсенал». Португальцы уничтожили «Ман Сити», англичане победили только в двух матчах ЛЧ. Фаворит – «Арсенал» (43% против 30%, это 2.30 и 3.30), хотя и побеждал он всего раз в последних четырех играх.

А еще на выходных лондонцы играли с упертым «Ноттингем Форест», а у «Спортинга» был лайт-режим в виде 6:0 на Кубок с клубом «Амаранте».

Еще четыре матча клубов из топ-лиг – без интриг, Головин – против «Бенфики»

Игры «Милана», «Байера», «Барселоны» и «Ман Сити» по раскладам вообще никаких сюрпризов не несут – коэффициент на победы этих клубов установлен не выше 1.21.

«Милан» сыграет в гостях со «Слованом» – тут все понятно, словаки выступают совсем слабо, у них четыре поражения с общим счетом 2:15. «Байер» примет «Ред Булл», который валился примерно так же, хотя внезапно в прошлом туре обыграл «Фейеноорд». Голландцы, кстати, едут в гости к проигравшему пять матчей подряд «Ман Сити», но на шестое его поражение коэффициент гигантский – 13.50.

А у «Барселоны» – 1.21 на победу над командой из топ-5. Букмекеры не верят в выездной «Брест», хотя в таблице ЛЧ он делит второе место.

Еще несколько фаворитов играют в гостях. И если «Аталанта» должна побеждать в Швейцарии «Янг Бойз» (1.40), то «Атлетико» в Праге против «Спарты», «Боруссии» в Загребе против «Динамо» и «Штутгарту» в Белграде против «Црвены Звезды» придется сложнее – коэффициенты на победы выбраны в пределах 1.68-1.75.

Отдельный интерес вызывает матч «Монако» – «Бенфика». Едва ли тут будет скучно, так что и ТБ2,5 оценен в 1.71. Команда Александра Головина считается фаворитом, но добыть победу будет сложно – 2.30. Португальцам еще тяжелее – 3.20. Почти тот же расклад в игре «Болонья» – «Лилль» (2.403.30).

Более выражен фаворит в матче «Селтик» – «Брюгге» (2.073.60). Примерно так же оцениваются возможности «Жироны» на выезде со «Штурмом» (2.05 против 3.40). А «ПСВ» едва ли получит проблемы в игре с «Шахтером» (1.42 против 7.80).

Осечки «Сити» не меняют фаворита в ЛЧ, зато подтянулся «Ливерпуль»

После четырех туров «Манчестер Сити» остается главным фаворитом турнира. Сейчас коэффициент на итоговую победу – 4.50, а перед стартом был 3.80. Неудачи «Реала» тоже не меняют его позицию – он второй (было 4.50 – стало 6.00). Третьей котируется «Барселона» – падение коэффициента почти в три раза (с 17.00 до 6.50)

Дальше – «Ливерпуль», тут тоже заметны изменения (от 14.00 до 7.00). Неподалеку «Арсенал» (9.00) и «Бавария» (10.00). Серьезных скачков пока еще не так много, но у «Спортинга» теперь 40.00, а была сотня. Интересен «Брест», забравшийся в топ ЛЧ, но у него 150.00 – падение с 200.00.

Все матчи пятого тура ЛЧ пройдут 26-27 ноября. Полное расписание – здесь.

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Фото: Gettyimages/Alex Livesey / Stringer, Marco Luzzani / Stringer, Alexander Hassenstein / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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