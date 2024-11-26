«Барса» против французов: вылет из-за монетки, поражение с 1% вероятности , почти половина матчей – против «ПСЖ»

Из шести соперников не побеждала одного.

«Барселона» встречается с «Брестом» в пятом туре Лиги чемпионов – одним из сюрпризов сезона ЛЧ. Это второй французский соперник каталонцев в сезоне и седьмой в истории.

Отношения с французами у «Барсы» разнообразные: было поражение из-за броска монетки, суперсенсационный вылет, а еще легендарный камбэк после 0:4.

«Барса» вылетала от «Страсбура» из-за монетки, а в следующем сезоне прошла из-за нее же и выиграла турнир

У «Барселоны» 33 матча против шести команд из Франции. Половина – против «ПСЖ», но единственный, кого каталонцы так пока и не обыграли – «Страсбур»

«Барса» и «Страсбур» порубились сразу в трех играх 1965 года на Кубке Ярмарок – формально это не еврокубок, но считается предшественником Кубка УЕФА. Причем три игры прошли в разные месяцы: первая в январе, ответная в феврале, переигровка – в марте.

Во Франции на снегу при -3 команды голов не забили, а на «Камп Ноу» при 26 тысячах «Барса» дважды отыгрывалась – 2:2. Переигровка прошла тоже в Каталонии – и снова без голов, три матча – три ничьих против «Страсбура». Победителя определили подбрасыванием монетки: повезло «Страсбуру». В 1/4 финала команда с треском вылетела от «МЮ» (0:5, 0:0).

Зато в следующем розыгрыше Кубка Ярмарок судьба поменяла команды местами: из-за монетки «Страсбур» в первом раунде вылетел от «Милана», а «Барселона» с ее же помощью прошла в 1/8 финала «Ганновер». «Барса» в итоге выиграла турнир.

Традиции монетки – 160 лет. Однажды диктор ошибочно объявил победителя при 50 тысячах зрителей

Монетку бросают все время, что существует футбол: в первых правилах 1863 года так определяли, кому начинать игру.

Но такой способ выявлять победителя внедрили только в середине XX века. Самый памятный случай – полуфинал Евро-1968, когда сборной Италии повезло больше, чем СССР.

В клубных евротурнирах такое бывало часто: только с 1957-го по 1970-й больше 20 случаев: обычно после трех ничьих, в обоих обязательных матчах и переигровке.

Чаще всего монетку бросали в Кубке Ярмарок, но по несколько раз в Кубке Кубков и Кубке чемпионов, там известны минимум семь случаев.

В общей сложности наиболее удачливыми были клубы из Англии, Франции, Нидерландов, Шотландии и Югославии – они чаще выигрывали по монетке, чем проигрывали. Невезучими могут считать себя итальянцы – всего одна победа в пяти случаях. А португальцы проиграли жребий все три раза.

Обиднее всего «Болонье»: дважды так вылетали из евротурниров, в том числе в дебютном Кубке чемпионов, в 1964-м. А загребскому «Динамо» и «Лидсу» монетка принесла две победы.

Однажды «Лидс» в Кубке Ярмарок так прошел «Наполи»: капитан итальянцев Антонио Юлиано отказался выбирать сторону монеты, передал право легенде «Лидса» Билли Бремнеру, и шотландцу повезло больше, как и в случае с локацией переигровки.

Момент подбрасывания после матча «Лидс» – «Наполи» сохранился на видео. Уход проигравшего капитана и бурная радость другого из-за монетки – непривычные для нашего времени кадры.

Противостояние «Ливерпуля» с «Кельном» тоже решалось жребием. А самая драматичная история случилась в 1969-м в Лиссабоне, туда «Селтик» приехал на матч Кубка чемпионов после домашних 3:0 над «Бенфикой». Португальцы дома отыграли три мяча, забили третий на 90-й минуте. После нулевого дополнительного времени победителя определяла монетка в комнате судьи.

Диктор объявил, что победила «Бенфика» – и 49 тысяч зрителей начали праздновать. Но он ошибся – монетка указала на «Селтик». Представьте всю драму: отыграть дома 0:3 и вылететь не из-за гола в дополнительное время или неудачи в серии пенальти, а лишь по жребию. «Селтик» дошел до финала и проиграл «Фейеноорду».

Сайт «Селтика» посвятил той монете подробный материал: говорят, несмотря на радость от выхода, удовлетворения такой способ определять победителя совсем не вызвал. Так что именно «Селтик» обратился в УЕФА с просьбой изменить правила. Например, шотландцы предложили считать победу по количеству поданных угловых в дополнительное время.

Такой способ в УЕФА отвергли, но правила изменили: в 1970-е появилась серия пенальти. Через пару лет «Селтик» именно из-за в серии 11-метровых проиграл полуфинал Кубка чемпионов «Интеру».

Почти половину матчей против французских клубов «Барселона» отыграла с «ПСЖ»: по три победы в плей-офф, но есть выигранный финал

До 1990-х «Барса» и «ПСЖ» друг с другом не играли, но в следующие 30 лет пересекались 15 раз! Шесть побед у каталонцев, пять у французов. Только две игры на групповом этапе, остальные – в плей-офф.

И вот тут у команд практически равенство. «Барселона» проходила «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ в 2013-м и 2015-м, а еще через два года в 1/8 финала – те самые 0:4 и 6:1.

«ПСЖ» выбивал «Барсу» в четвертьфинале ЛЧ еще в 1995-м, за каталонцев забивал Игорь Корнеев, есть и два современных прохода три года назад в 1/8 финала 4:1 и 1:1, прошлой весной в четвертьфинале – снова 4:1 после 2:3.

Еще однажды они разыгрывали еврокубок – в 1997-м «Барселона» выиграла Кубок Кубков, в финале победили «ПСЖ» 1:0 благодаря голу Роналдо с пенальти.

В последнее время, если «Барса» попадает на французов – обязательно на «ПСЖ». За последние 11 лет они сыграли 12 раз в ЛЧ. Удивительно, что сейчас календарь на этапе лиги не свел их.

Один из самых сенсационных матчей в истории – как раз у «Барсы» с французами

В 1984-м «Барселона» с Берндом Шустером выиграла в Кубке Кубков у «Метца» на выезде 4:2, повела 1:0 дома, а потом получила четыре гола в свои.Те 1:4 на «Камп Ноу» до сих пор считаются одной из главных сенсаций в истории еврокубков, а The Guardian вообще поместил матч на первое место в списке главных апсетов.

«Метц» тогда ехал в Барселону после 0:7 от «Монако» и получал от букмекеров коэффициент 101.00 – всего 1% вероятности победы!

Шустер после выездных 4:2 говорил, что «Метц» надо встретить с хамоном, потому что они сами подарили в первой игре так много голов, а вице-президент «Барсы» предложил пригласить французов на матчи следующего круга как гостей. Но «Метц» приехал и разобрался с фаворитом, а родившийся в Мариборе форвард Тони Курбос оформил хет-трик.

Победный гол – почти из вратарской.

Вратарь «Метца» Мишель Этторе вспоминал: «Они смотрели на нас сверху вниз – нас это так злило». А после четвертого гола он обратился к Шустеру: «Я подбежал к нему и крикнул: «И где твой хамон теперь?» Не думаю, что он говорил по-французски, но в тот вечер он все понял».

Правда, надолго французов не хватило: в следующем раунде «Метц» вылетел от дрезденского «Динамо». А «Барса» на следующий год исправилась и дошла до финала КЧ, проиграла в серии пенальти «Стяуа».

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Потенциальная неудача «Барсы» в матче «Брестом» не затмит тот «Метц», но станет большой сенсацией. Букмекеры почти не видят шансов на победу «Бреста» – только 6%, отдают почти все «Барсе» – 85%. Успех гостей оценен высокими 15.75, хозяев – мизерными 1.18.

Голов ждут: ТБ2,5 всего за 1.34, вероятность трех голов высока – 74%. А вот забитые от обеих команд – только 52% (1.92).

Новое французское испытание «Барселоны», теперь одной из сенсаций ЛЧ – 26 ноября в 23:00.

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Фото: Gettyimages /Topical Press Agency / Stringer, Michael Regan / Staff, Ruediger Fessel / Staff; x.com