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Последние интриги Кубка в году: «Спартаку» и «Динамо» нужны победы, «Краснодару» нельзя ошибаться

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В Ростове как обычно будет 5 голов?

В Кубке России через несколько дней станут известны полуфиналисты Пути РПЛ и четыре элитные команды, упавшие в Путь регионов. Кубковая неделя снова совпадает с матчами Лиги чемпионов.

Только в одном или максимум двух противостояниях интриги нет, в остальном – интересно везде.

Ответные матчи Пути РПЛ: вылетят ли «Спартак» и «Динамо»?

Вкратце по каждой игре:

● Откроют череду матчей ЦСКА и «Рубин», сыгравшие 0:0 в Казани. Букмекеры считают, что дальше пройдет команда Марко Николича – 73% на проход (коэффициент 1.37), в отличие от «Рубина» – 35% (и 2.84). Напоминаем, проценты формируются в переводе из коэффициентов, больше 100% в сумме выходит из-за маржи букмекеров.

Вопрос еще и в том, насколько интересной получится игра. В РПЛ ЦСКА – третий с конца по зрелищности (забивается всего 2,31 гола в среднем в его матчах), а у «Рубина» даже больше низов – девять против восьми у ЦСКА.

Котировки выступают куда больше за низ – 1.70 против 2.19 за верх.

● «Ахмат» примет «Зенит» после гостевых 0:3. Так что тут уже нет вариантов с проходом (хотя у некоторых букмекеров можно найти 25.00 на грозненцев), но сомнений в этом не было и перед первой игрой – всего 1.11 на «Зенит».  

Считается, что и вторую победу чемпион России на этой стадии добудет – 68% на этот исход (1.46) против 15% у «Ахмата» (6.70). А с результативностью здесь история, обратная матчу ЦСКА – «Рубин»: 1.70 на верх, 2.18 – на низ.

● «Ростов» сыграет дома со «Спартаком» после выездной победы 1:0, и это интригует. «Спартак» выиграл семь из последних девяти матчей во всех турнирах, назабивал девять голов в двух прошлых играх. А у ростовчан три подряд победы, причем две из них – над «Спартаком» и ЦСКА.

Победа в Москве пока делает «Ростов» явным фаворитом в борьбе за выход в полуфинал: 72% (1.39) против 36% (2.76) у «Спартака». Дополнительный вопрос – а сколько голов ждать в этой игре? Вот как между ними закончились пять последних матчей в Ростове: 2:3, 3:2, 4:2, 1:5. Меньше пяти голов не залетало.

Но тут выставлены совсем одинаковые коэффициенты и на ТМ2,5, и на ТБ2,5 – по 1.92.

● «Локомотив» сыграет дома с «Динамо», выиграв 2:1 в первом матче. Прохода ждут от хозяев – 80% (1.25) против 28% (3.55). Вопрос, как «Локо» отреагирует на жестокие 2:5 от «Спартака» несколькими днями ранее.

«Динамо» после мощной октябрьской недели с 14 голами в трех матчах притормозило – одна победа в четырех играх, да и в конце прошлой недели тоже был шок в виде пропущенного гола в Воронеже на последних минутах. При всех проблемах у команд полуфиналистом видят «Локомотив».

Кстати, именно в этой игре ожидается повышенная результативность – всего 1.53 на ТБ2,5!

Напомним, друг на друга выходят победители пар «Ростов» – «Спартак» и «Локомотив» – «Динамо», а также «Ахмат» – «Зенит» и ЦСКА – «Рубин».

Матчи Пути регионов: только один фаворит из Первой лиги в четырех играх

Здесь тоже четыре пары, вот какие расклады у них:

● «Тюмень» примет «Краснодар». Сомнений в проходе одного из лидеров РПЛ вообще нет – 88% (1.14), тем более что тюменский клуб валится во Вторую лигу, замыкая таблицу Первой. Недавняя победа над тульским «Арсеналом» – слабое утешение. Побеждать «Краснодару» точно надо – иначе вылет.

● «Шинник» сыграет дома с «Акроном»: 63% на выход команды РПЛ (1.60) и 46% (2.19) на проход хозяев. У «Акрона» не лучшие времена – всего одна победа в последних восьми играх и четыре разгромных поражения. А у «Шинника» совсем тяжело с результативностью – в последних пяти матчах только один забитый гол.

● «Химки» встретятся на выезде с «Уралом». Команда РПЛ – фаворит неявный: 58% на проход (1.73) против 50% (1.99). Уральцы сейчас выступают под руководством Олега Шатова, а в последних десяти играх они уступили лишь однажды. У «Химок» только одна победа в прошлых 12 матчах.

● «Динамо» Махачкала отправится в гости к «Сочи». Это единственная пара, где букмекеры верят в команду из Первой лиги – 60% на проход (1.67) против 48% (2.07) у махачкалинцев. В ноябре сочинцы обрели стабильность и выиграли трижды в четырех матчах, у «Динамо» же в последних 12 играх только одна победа.

Традиционно – о голах в матчах махачкалинцев. Предполагается, что они и «Сочи» утянут в низовую игру – всего 1.54 дают на ТМ2,5.

Кто выиграет Кубок – неизменен фаворит, меняются конкуренты

«Зенит» – все так же главный претендент на трофей, теперь с 2.65 вместо предстартовых 3.60.

Главным соперником тогда считался «Спартак» (7.00), теперь это «Локомотив» и ЦСКА (6.00 и 7.00). У спартаковцев и динамовцев – по 10.00. Спустившийся в Путь регионов «Краснодар» подрастерял позиции (11.00 вместо 8.00). Зато повысил шансы «Ростов» – 13.00 вместо 25.00.

У других команд больше на себя внимание обращают повышения коэффициентов на «Шинник» и «Тюмень», которые все еще продолжают борьбу за турнир. У ярославского клуба было 200.00 перед стартом, а сейчас стало 300.00. Как и у «Тюмени» – 400.00 вместо 300.00. Хотя оба прошли несколько раундов.

У вышедшего в четвертьфинал «Ахмата» коэффициент вообще повысился в 2,4 раза! Перед стартом он был 25.00, перед 1/4 финала – 50.00, а сейчас – 60.00. Конечно, на это повлияли слабые выступления команды в РПЛ.

* * *

26 ноября пройдут два матча Пути регионов: «Тюмень» – «Краснодар» и «Шинник» – «Акрон». В этот же день сыграют ЦСКА и «Рубин». 27 ноября – по две игры в обеих сетках: «Урал» – «Химки», «Сочи» – «Динамо» Мх, «Ахмат» – «Зенит», «Ростов» – «Спартак». Оставшаяся игра 28-го числа – «Локомотив» против «Динамо».

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Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Александр Вильф

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