Прогнозы букмекеров на бой Ян – Фигейредо: Петр легко победит, но без нокаута, 5% на болевой

В Китае состоится вечер боев UFC Fight Night. Правда, в этот раз – больше день. Главное событие должно начаться в субботу, 23 ноября, примерно в 17:00 по московскому времени. Букмекеры выкатили очень подробные линии на потенциально претендентский поединок в легчайшем весе.

Ян – стандартный фаворит, Фигейредо должен дожить до решения

Россиянин после трех поражений подряд вернул себе статус бойца элиты победой над Сун Ядуном. Теперь Ян снова участвует в чемпионской гонке.

Важно, что бой пройдет в формате пяти раундов. Это не самая большая проблема для Петра – ранее он побеждал в долгих поединках Жозе Альдо и Кори Сэндхагена. Правда, и два поражения из трех – тоже приходили по судейским решениям.

Букмекеры совсем не удивили коэффициентами. Совершенно стандартный расклад для типичных боев Яна в UFC: в районе 1.30 на победу, нокаут менее вероятен, чем победа по очкам.

Если сравнивать с прошлыми поединками экс-чемпиона в организации, то коэффициент – далеко не самый низкий. Ян ранее проигрывал только в статусе явного фаворита. Например, до боя с Шоном О’Мэлли коэффициент на бойца падал до 1.21.

А вот для 36-летнего бразильца это точно новый статус – так низко его никогда не ставили. Хуже всего Фигейредо оценивался у букмекеров до третьего боя с Брэндоном Морено в 2022 году (2.65).

Борьбы не ждут, нокаут от Яна оценили всего в 10%

Букмекерские компании подготовили разнообразие вариантов на главный бой вечера – можно ставить почти на любой прием. К сожалению, оба вряд ли порадуют ценителей болевых, хотя бразилец только в UFC четыре раза завершал поединки именно в партере. Коэффициент на успешный болевой или удушающий прием от андердога – 13.00. На классический захват сзади – 28.00.

В отношении Яна маловероятен классический нокаут. Важно, что букмекеры не учитывают остановку боя судьями или врачами – засчитываются именно финишные удары, после которых оппонент не поднимается. У Яна такой нокаут в последний раз проходил еще в 2019 году – в поединке с Юрайей Фейбером. Коэффициент сейчас – 10.00. На нокаут от удара коленом – 11.00.

Много и комичных предложений по аномальным котировкам. Например, в отношении Яна можно поймать 300.00 на Супермэн панч, а прием «Перуанский галстук» оценен в линии за 150.00.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Jeff Bottari/UFC; Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press