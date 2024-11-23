Легкие прогнозы на выходные: «Сити» готовится громить «Тоттенхэм», Конте не пощадит Раньери, «Сосьедад» забьет без Захаряна

К большому сожалению (или нет?) завершилась международная пауза. Увлекательных матчей Лиги наций теперь придется ждать без малого пять месяцев. Входим в привычный ритм с европейскими лигами под прогнозы от команды «Ставки на Спортсе».

За всеми нашими успехами (и не только!) можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале .

В этот раз – очень яркая афиша в Европе. Выбираем пари на лучшие матчи.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Когда такое было? В 2006 году…

Понятно, что «Тоттенхэм» сильно рискует нарваться на проблемы, хотя у «шпор» их уже предостаточно: пять поражений, десятое место в таблице АПЛ, провал с «Ипсвичем» дома в последнем туре…

У двух клубов достаточно любопытный статистический прецедент в очных играх: есть как тренд на тотал больше 3,5 голов (13 матчей из 28), так и на тотал меньше 1,5 (7 из 17).

Обе команды в ужасной форме, но за «Сити» домашний стадион, преимущество в классе и глубине состава, позитивный импульс после продления контракта с Хосепом Гвардиолой. Как бы «Тоттенхэм» не получил новый болезненный удар – ставка на победу «горожан» с аккуратной форой (-1) за 1.67.

«Милан» – «Ювентус»

Тиаго Мотта оказался с «Ювентусом» в очень редкой ситуации – без поражений, лучшая оборона, но на шестом месте. А если выиграет у «Милана», то теоретически может взлететь и на вершину таблицы – такая нынче плотность в Италии.

У красно-черных все еще держится Паулу Фонсека, хотя местные букмекеры отправляли португальца в отставку еще в сентябре. «Милан» отстал от лидирующей группы, пропускает больше гола за игру, а в последнем туре не справился даже с «Кальяри» (3:3). Напряжение нарастает.

«Милан», несмотря на проблемы, стоит в линии удивительным фаворитом за 2.20, а на «Ювентус» можно ловить 3.50. Такой расклад объясняется большим количеством травм: Бремера потеряли еще в октябре; Душан Влахович, Дуглас Луис и Нико Гонсалес – под вопросом на ближайший матч.

В прошлом сезоне команды в двух встречах на двоих забили один гол. Сейчас стоит ждать такой же аккуратной катки. Выбор ставки: либо «Ювентус» не проиграет за 1.65, либо тотал меньше тоже за 1.70. Либо комбинированной одной и другой ставки.

«Наполи» – «Рома»

В очень плотной итальянской компании лидеров сложно найти «Рому». Это отнюдь не удивительно – теперь уже Клаудио Раньери попытается оттолкнуться от позиции между «Пармой» и «Торино». Поход легендарного тренера начинается с 12-го места.

Еще и с первым соперником очень не повезло. «Наполи» лидирует в Серии А, несмотря на то что крупно уступил «Аталанте» и не победил «Интер».

Похоже, что для такого матча статистика не очень-то и важна. Команды слишком далеки друг от друга по уровню прямо сейчас. Коэффициент 3.60 – на любую победу «Наполи» и такой же на обмен голами из уважения к магии Клаудио Раньери. Правда, есть вероятность, что запас волшебства иссяк примерно в 2016 году.

«Атлетик» – «Реал Сосьедад»

Баскское дерби с непредсказуемым исходом, но с вероятностью отсутствия Арсена Захаряна на поле в 99%. Российский талант все еще никак не восстановится после травмы – в нынешнем сезоне не было ни одного матча.

«Атлетик» и «Реал Сосьедад» до сезона считались главными претендентами на четвертую позицию, но реальность оказалась сложнее – пока две команды страдают в Ла Лиге ниже «Осасуны».

Баски традиционно входят в число лидеров по количеству матчей на тотал меньше: «Сосьедад» пробил верх только в трех играх, а «Атлетик» расположился в середине таблицы по этому показателю с пятью результативными встречами.

В очном матче как раз есть предпосылки к голам: ничья здесь никого не устроит, в последних трех очных играх из четырех баски забивали друг другу минимум три гола. Коэффициент на тотал больше 2,5 манит – 2.49.

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /AP Photo/Rui Vieira; IMAGO/David Klein, Matteo Bazzi/Keystone Press Agency, YUTAKA/AFLO SPORT/Global Look Press