Как дела в квалификации ЧМ: Файзуллаев тащит Узбекистан, Индонезия смяла аравийцев без Манчини, Таити остался матч до стыков

Завершились матчи сборных. В эту международную паузу продолжились квалификационные игры к чемпионату мира в трех зонах. Большие коэффициенты прошли в нескольких матчах. Снова с негативной стороны удивили Бразилия и Аргентина. В Азии отставка Роберто Манчини не помогла Саудовской Аравии, а в Океании – традиционная стабильность, но есть яркий сюжет из-за расширения ЧМ.

Аргентина и Бразилия теряют очки, но квалификация слишком проста – шансы есть у всех

В Южной Америке после расширения – самый щадящий отбор среди всех зон. В турнире из десяти команд нужно занять место в шестерке, чтобы завоевать прямую путевку, а седьмая позиция отправит в стыковые встречи.

Аргентина уступила в гостях Парагваю. Коэффициент на это событие до игры взлетал до 5.40. Далее чемпионы мира сомнительно реабилитировались дома против перуанцев (1:0).

Продолжаются страдания и у Бразилии. Новый повод огорчиться у Винисиуса – ничьи с Венесуэлой и Уругваем. Бразильцы выиграли всего пять матчей из двенадцати в отборе, но два очка – рабочий улов: команда имеет запас в пять очков от седьмого места.

В стыки пока прорывается Боливия. Здесь, похоже, борьба будет до последнего тура. Венесуэла отстает на одно очко, проиграв Чили в важном матче. Не выбыли даже перуанцы с тремя голами – за шесть встреч вполне можно отыграть шесть баллов у Боливии.

Индонезия подтвердила слова Роберто Манчини, Файзуллаев забил три гола

В Азии уже весной определятся первые участники чемпионата мира. Тройка фаворитов не без приключений, но с угрозами справляется: Иран, Южная Корея и Япония – почти выполнили задачу. При этом корейцы во главе с Соном умудрились не обыграть в шестом туре Палестину.

А вот дальше все запуталось. Самая сложная ситуация в группе C, где Австралия идет на второй позиции, набрав семь очков, но опережает Китай с последнего места всего на один балл. Китайцы подтянулись за счет сенсационной победы над Бахрейном в гостях.

Именно в этой компании Индонезия оформила одну из главных сенсаций недели в азиатском отборе, одолев Саудовскую Аравию – 2:0. Индонезийцы с недавних пор смело натурализовывают футболистов – отсюда большое представительство игроков из Нидерландов. Победа над участником чемпионата мира – исторический успех. До матча коэффициент держался в районе 4.50.

А у Саудовской Аравии не добавилось позитива после отставки Роберто Манчини. Герой чемпионата мира Эрве Ренар оперативно справиться с трудностями не смог. Получается, что Манчини напоследок ругался не зря – дело было не только в нем.

Сборная Узбекистана, пожалуй, могла бы отобраться на чемпионат мира даже в формате из 32 команд – прогресс очевиден. В этот раз Аббосбек Файзуллаев был в огне: три гола в двух матчах. Узбекистан в напряженной встрече уступил Катару (2:3), а вот с Северной Кореей получился триллер: гол Аббосбека, удаление Умара Эшмуродова и нереализованный пенальти от соперника на 85-й минуте.

Решающий матч у Узбекистана будет в ОАЭ уже в июне. Пока есть запас над конкурентами в три очка.

Теневые герои квалификации – сборная Ирака. Пока во второй раз в истории проходят на чемпионат мира после победы над Оманом по коэффициенту выше 3.00.

Новая Зеландия готовится праздновать

В секции Океании в марте пройдет «Финал четырех». Победитель заберет место на чемпионате мира, а финалист – билет в стыковые игры. С чемпионом зоны все очевидно: Новая Зеландия выиграла свою предварительную группу с разницей мячей 19:1.

Таким образом, самый яркий матч в марте – противостояние Новой Каледонии и Таити. Победитель получит исторический шанс попробовать себя против остального мира в стыковых играх. Интересно, что сборные встречались в финале Кубка Океании 2012 года. Тогда таитяне выиграли со счетом 1:0 и получили билет на Кубок Конфедераций, где в итоге в трех матчах пропустили 24 гола.

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В марте также возобновятся матчи отбора в Северной Америке и Африке. А в Европе квалификация начнется без участия команд, попавших в стыковые игры Лиги наций.

Саудовская Аравия убрала Манчини. Ужасные результаты и скандалы

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Фото: Nikku/Global Look Press