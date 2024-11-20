4 мин.

Как дела в квалификации ЧМ: Файзуллаев тащит Узбекистан, Индонезия смяла аравийцев без Манчини, Таити остался матч до стыков

54

Завершились матчи сборных. В эту международную паузу продолжились квалификационные игры к чемпионату мира в трех зонах. Большие коэффициенты прошли в нескольких матчах. Снова с негативной стороны удивили Бразилия и Аргентина. В Азии отставка Роберто Манчини не помогла Саудовской Аравии, а в Океании – традиционная стабильность, но есть яркий сюжет из-за расширения ЧМ.

Аргентина и Бразилия теряют очки, но квалификация слишком проста – шансы есть у всех

В Южной Америке после расширения – самый щадящий отбор среди всех зон. В турнире из десяти команд нужно занять место в шестерке, чтобы завоевать прямую путевку, а седьмая позиция отправит в стыковые встречи.

Аргентина уступила в гостях Парагваю. Коэффициент на это событие до игры взлетал до 5.40. Далее чемпионы мира сомнительно реабилитировались дома против перуанцев (1:0).

Продолжаются страдания и у Бразилии. Новый повод огорчиться у Винисиуса – ничьи с Венесуэлой и Уругваем. Бразильцы выиграли всего пять матчей из двенадцати в отборе, но два очка – рабочий улов: команда имеет запас в пять очков от седьмого места.

В стыки пока прорывается Боливия. Здесь, похоже, борьба будет до последнего тура. Венесуэла отстает на одно очко, проиграв Чили в важном матче. Не выбыли даже перуанцы с тремя голами – за шесть встреч вполне можно отыграть шесть баллов у Боливии.

Индонезия подтвердила слова Роберто Манчини, Файзуллаев забил три гола

В Азии уже весной определятся первые участники чемпионата мира. Тройка фаворитов не без приключений, но с угрозами справляется: Иран, Южная Корея и Япония – почти выполнили задачу. При этом корейцы во главе с Соном умудрились не обыграть в шестом туре Палестину.

А вот дальше все запуталось. Самая сложная ситуация в группе C, где Австралия идет на второй позиции, набрав семь очков, но опережает Китай с последнего места всего на один балл. Китайцы подтянулись за счет сенсационной победы над Бахрейном в гостях.

Именно в этой компании Индонезия оформила одну из главных сенсаций недели в азиатском отборе, одолев Саудовскую Аравию – 2:0. Индонезийцы с недавних пор смело натурализовывают футболистов – отсюда большое представительство игроков из Нидерландов. Победа над участником чемпионата мира – исторический успех. До матча коэффициент держался в районе 4.50.

А у Саудовской Аравии не добавилось позитива после отставки Роберто Манчини. Герой чемпионата мира Эрве Ренар оперативно справиться с трудностями не смог. Получается, что Манчини напоследок ругался не зря – дело было не только в нем. 

Сборная Узбекистана, пожалуй, могла бы отобраться на чемпионат мира даже в формате из 32 команд – прогресс очевиден. В этот раз Аббосбек Файзуллаев был в огне: три гола в двух матчах. Узбекистан в напряженной встрече уступил Катару (2:3), а вот с Северной Кореей получился триллер: гол Аббосбека, удаление Умара Эшмуродова и нереализованный пенальти от соперника на 85-й минуте.

Решающий матч у Узбекистана будет в ОАЭ уже в июне. Пока есть запас над конкурентами в три очка.

Теневые герои квалификации – сборная Ирака. Пока во второй раз в истории проходят на чемпионат мира после победы над Оманом по коэффициенту выше 3.00. 

Новая Зеландия готовится праздновать

В секции Океании в марте пройдет «Финал четырех». Победитель заберет место на чемпионате мира, а финалист – билет в стыковые игры. С чемпионом зоны все очевидно: Новая Зеландия выиграла свою предварительную группу с разницей мячей 19:1.

Таким образом, самый яркий матч в марте – противостояние Новой Каледонии и Таити. Победитель получит исторический шанс попробовать себя против остального мира в стыковых играх. Интересно, что сборные встречались в финале Кубка Океании 2012 года. Тогда таитяне выиграли со счетом 1:0 и получили билет на Кубок Конфедераций, где в итоге в трех матчах пропустили 24 гола.

***

В марте также возобновятся матчи отбора в Северной Америке и Африке. А в Европе квалификация начнется без участия команд, попавших в стыковые игры Лиги наций.

Саудовская Аравия убрала Манчини. Ужасные результаты и скандалы

Ставочная вики Спортса

Фото: Nikku/Global Look Press

logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoАббосбек Файзуллаев
logoСборная Японии по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoквалификация ЧМ-2026 Азия
logoСборная Бразилии по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Океания
logoсборная Таити
Ставки на спорт
logoсборная Новой Зеландии по футболу
Ставки на футбол
logoСборная Аргентины по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoсборная Индонезии
logoСборная Узбекистана по футболу