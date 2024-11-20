Первые важные итоги Лиги наций: новый фаворит у букмекеров, Холанд и Сан-Марино стали ближе к ЧМ, антирекорды Черчесова

В Лиге наций завершился групповой этап. Прощаемся с турниром до марта 2025 года. В Лиге A ровно ноль сенсаций. Групповой этап – стопроцентное попадание букмекеров. Прогнозы в линиях были настолько точными, что аналитики идеально предсказали не только восьмерку участников плей-офф, но и всех победителей групп.

Как изменились коэффициенты на фаворитов Лиги наций?

Радикальных перестановок нет, что логично, учитывая предсказуемый выход в плей-офф восьми сильнейших сборных. Главное отличие от предстартовых раскладов – Германия теперь стоит на одном уровне с Испанией. Обе сборные прошли групповой этап без поражений. Португалия и Франция отстают совсем чуть-чуть (5.00 против 4.50).

В четвертом розыгрыше Лиги наций регламент изменился: теперь будет плей-офф в высшем дивизионе и стыковые игры за повышение в классе. Жеребьевка матчей навылет состоится 22 ноября – тогда и узнаем все пары. Пока же аутсайдерами в финальной восьмерке предсказуемо стоят Дания и Хорватия (обе сборные – 17.00).

Естественно, победители групп между собой сыграть не смогут. Получается, что самый сложный соперник из второй корзины – Италия.

14 претендентов на стыковые матчи

Одна из главных интриг Лиги наций – потенциальная борьба за выход на чемпионат мира. Это как раз больше касается дивизионов B, С и D.

В 2026 году Европа будет представлена на турнире 16 сборными: 12 из них квалифицируются напрямую через отборочный этап, а еще четыре участника как раз определятся по итогам стыковых матчей, в которые можно попасть и через Лигу наций. Приоритет следующий:

1) Победители групп в Лиге наций 2) Общий рейтинг турнира.

То есть на текущий момент как минимум стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира себе гарантировали Испания, Германия, Португалия и Франция. Другой вопрос, что с большой долей вероятности все гранды легко пройдут квалификацию напрямую. В таком случае шанс получают победители дивизионов B, C и D.

Важное достижение для Норвегии – команда Эрлинга Холанда стоит в рейтинге на стыки шестой, опередив в своей группе Австрию.

Теоретически есть вариант, при котором очередь дойдет даже до Молдовы и Сан-Марино. Расклад не выглядит фантастическим: для этого нужно, чтобы хотя бы девять победителей групп Лиги наций квалифицировались напрямую. Тогда шанс получит Молдова; если пройдут десять – Сан-Марино.

Кстати, в контексте Евро-2024 такой прецедент уже случался – путевка в стыковые игры тогда досталась Эстонии.

Худшие сборные Лиги наций

К сожалению, сразу несколько сборных провалились. Очевидно, что выделяется выступление Казахстана: пять поражений в шести матчах и разница мячей 0:15. Команда Черчесова и до турнира считалась явным аутсайдером квартета с Норвегией, Австрией и Словенией, но все же антирекорд по пропущенным мячам явно не предсказывался. Можно вспомнить, что еще год назад Казахстан на равных боролся на выезде с той же Словенией за прямую (!) путевку на чемпионат Европы.

Пока Черчесов – худший тренер в истории Казахстана. Например, Александр Бородюк потерпел шесть поражений в семи матчах, но при нем сборная хотя бы успела забить четыре гола.

Сразу три команды остались без побед в Лиге C: Азербайджан, Литва и Люксембург. Как раз мини-кризис люксембуржцев удивляет – в марте сборная участвовала в стыковых играх за право попасть на Евро.

Худшую серию без побед по-прежнему удерживает Лихтенштейн. Команда не выигрывает в официальных матчах с 2020 года.

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Следующий важный слот для Лиги наций – 20-23 марта 2025-го. В высшем дивизионе определятся участники «Финала четырех»; в остальных лигах проведут стыковые встречи – узнаем окончательные дивизионы на следующий турнир.

Ставочная вики Спортса

Фото: IMAGO/Luka Kolanovic, Marius Simensen/Global Look Press