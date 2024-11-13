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«Сити» постоянно пропускает, «Реалу» не забить до перерыва, «Юве» непобедим. Тренды главных лиг

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«Арсенал» поскучнел, «Боруссии» тяжело до перерыва.

Наступила последняя в этом календарном году международная пауза – клубные лиги ушли на двухнедельный перерыв. В прошлый раз мы выделяли гигантскую серию «Реала» без поражений, веселье «Тоттенхэма» и совсем не пропускающий «Ювентус». Что изменилось с тех пор по трендам топ-лиг?

РПЛ: «Зенит» – уже не лидер по сухим матчем, у «Локо» всего одна ничья, «Ростов» пропускает чаще всех.

В России закончился первый круг, итоги по цифрам подведем в отдельном материале. Кое-что выделяем здесь:

У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» – по девять сухих матчей. В прошлый раз у «Зенита» их было восемь из 11, но с тех пор он практически регулярно пропускал, а «Спартак» и «Краснодар» его догнали. Обязаны превзойти максимальный показатель прошлого сезона (11 у «Спартака» и «Факела»).

Такого результата едва ли добьется «Ростов» – это самая пропускающая команда РПЛ. Всухую она отыграла всего дважды – против ЦСКА и махачкалинского «Динамо».

Строго против ничьих идет «Локомотив» – пока всего одна (в гостях с «Зенитом» – 1:1). Самый минимум по итогам прошлого сезона был у «Балтики» и «Ахмата» – по пять. Дальше играть со «Спартаком».

● «Рубин» последователен за последние два сезона. В прошлом он начинал с семи верховых матчей из восьми, а в оставшихся 22 сыграл таких лишь пять. Сейчас – четыре верха в первых пяти играх, затем лишь два в десяти следующих. Яркое начало и аккуратное продолжение, как и год назад.

● И опять про махачкалинское «Динамо», которое забивает совсем мало – всего девять мячей. В прошлом сезоне минимум по итогам первого круга был у «Балтики» – 12 голов. А еще – не получилось пройти весь первый круг с низовыми матчами, в двух из них все-таки были забиты три гола (с «Зенитом» и «Оренбургом»). Дальше играть с «Пари НН».

АПЛ: «Сити» постоянно пропускает, «Ливерпуль» забивает 2+, а «Брентфорд» = суперзрелище

В Англии пока сыграно 11 туров. Месяц назад были длинные серии без поражений у «Сити» и «Арсенала», много побед «Челси». Сейчас выделяем другие факты:

У «Ман Сити» только две сухие игры за этот период – победы над «Челси» и «Саутгемптоном». В остальных девяти команда неизменно пропускала хотя бы гол. Меньше сухих матчей в АПЛ сейчас только у семи клубов. В прошлом сезоне «Сити» сыграл 13 таких игр. В следующем матче тоже едва ли удастся сдержаться – там «Тоттенхэм».

«Арсенал» внезапно в числе самых низовых команд с семью такими матчами из 11, столько же у «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас», меньше нет ни у кого. В прошлом сезоне только пять клубов провели меньше таких игр, чем «Арсенал». Дальше у лондонцев как раз «Ноттингем Форест».

«Тоттенхэм» – противоположность: из последних 40 матчей в АПЛ 33 были верховыми. Прямо-таки гарантия зрелища!

● Но самый зрелищный в АПЛ не «Тоттенхэм» а «Брентфорд»! В его играх забивается в среднем целых четыре гола. При этом «Брентфорд» не провел ни одного матча всухую и только в одной игре с его участием не забивали обе команды (0:2 от «Ливерпуля»). А в пяти последних турах в матчах «Брентфорда» было забито 26 голов! В общем, настоящее украшение чемпионата, которое теперь у себя в гостях ждет «Эвертон».

● А самый солидный пока – «Ливерпуль», который гордо и с отрывом идет первым в АПЛ, пропуская меньше всех. Тихими были только два матча – 0:1 с «Форест» и 1:0 над «Кристал Пэлас», в остальных девяти «Ливерпуль» забивал не менее двух голов каждому сопернику. Выезд к «Саутгемптону» должен поддержать традицию.

Ла Лига: «Реал» пропустил всего гол в первых таймах, «Атлетик» в них не проигрывает

В Испании позади 13 туров. Месяц назад «Реал» гнал к суперрекорду без поражений – и не добрался из-за «Барселоны», а «Сосьедад» гонял скучные матчи. Сейчас – еще несколько фактов.

«Реалу» невозможно забить в первом тайме. За 12 матчей удалось это только одному игроку – Альберто Молейро из «Лас-Пальмаса». Правда, и забивает команда до перерыва мало – семь мячей. Во втором все веселее – разница 18:10. Будет так и с «Леганесом» в следующем туре?

А «Атлетик» невозможно обыграть в первом тайме. Он лучше всех играет до перерыва, ноль поражений за этот отрезок. Ничего удивительного – в прошлом сезоне «Атлетик» тоже был абсолютно лучшим в первых таймах в Ла Лиге. «Реал Сосьедад» после паузы на сборные попробует прервать серию.

● Еще кое-что о первых таймах. «Бетис» из 13 сыграл вничью десять! И не проиграл ни одного. Причем в еврокубках ничего подобного не происходит – там почти всегда в матчах «Бетиса» кто-то ведет в счете после перерыва.

● Самая низовая команда – «Хетафе» (один верховой матч), но за последние два месяца заскучал «Атлетико» – только один верх в восьми последних играх (3:1 с «Леганесом»). Может, «Алавес» его развеселит в следующем туре?

Серия А: у «Аталанты» 20 голов в шести играх, «Юве» так и не пропускает, «Лечче» еще не забивал в гостях

В Италии прошло 12 туров. В прошлый раз отмечали «Ювентус» и «Лацио», сейчас они тоже достойны внимания, но подключились и другие.

«Лацио» выиграл шесть из последних семи матчей, но главное – делает это с обилием мячей. В его 12 турах только трижды забивали не обе команды. Сам «Лацио» пока не отличился только в одной игре – с «Юве». А как будет с «Болоньей» через полторы недели?

«Ювентус» так и не проигрывает никому в чемпионате – серия насчитывает уже 20 игр, последний раз уступал «Лацио» в марте. В следующем туре, кстати, ждет «Милан». А еще – только в трех играх из 12 «Юве» пропускал – от «Кальяри», «Интера» и «Пармы».

Взлет «Аталанты» тоже стоит отметить – шесть побед подряд с общей разницей 20:3! Меньше двух команда не забивала за этот период. Поэтому впереди нее в таблице только «Наполи». Дальше играть с «Пармой».

Шесть побед подряд и у «Фиорентины», а еще она – лучшая во вторых таймах, причем не проиграла ни один из них. А «Эмполи», хоть и самый низовой, зато вообще не проигрывает в первых таймах и пропустил до перерыва всего два мяча.

Грустно за «Лечче» – только в четырех турах команда забивала, а всего у нее пять голов – совсем мало, причем в гостях – ни одного. А новичок лиги «Комо» пока не отыграл ни одного сухого матча.

Бундеслига: «Бавария» не пропускает, «Боруссия» плоха до перерыва, «Байер» притормозил, а «Хоффенхайм» испортился

В Германии сыграно десять туров. Месяц назад крутую серию без поражений выдавал «Лейпциг», а «Хоффенхайм» был чуть ли не самой веселой командой Европы. Что сейчас?

«Бавария» выиграла четыре прошлых матча с разницей 13:0 – она не пропускает 360 минут. Дальше – «Аугсбург», через тур – дортмундская «Боруссия».

«Боруссии» бы такую же статистику, но чаще нее пропускают только шесть команд. Причем в шести из последних восьми матчей – влетает не меньше двух голов. А еще «Боруссия» – четвертая с конца в таблице первых таймов, совсем плохо начинает.

У «Лейпцига» всего один пропущенный мяч в десяти вторых таймах – от Серу Гирасси в Дортмунде.

Непривычный «Байер» за полтора месяца: одна победа в шести матчах, пять остальных – это ничьи! Внезапно даже 0:0 затесались – со «Штутгартом». С «Хайденхаймом» в следующем туре так играть уже нельзя.

● Самое большое удивление – «Хоффенхайм»: в прошлых трех турах ничего не забил, а пропускал только в одной игре. Совсем непохоже на этот клуб: в прошлом сезоне команда только в трех играх из 34 не забила и только в двух не пропустила, в этом – забивала и пропускала в первых семи турах. Дальше – «Лейпциг».

«Бохум» пропускает во всех десяти матчах, у него нет побед. Больше достается после перерыва – только два вторых тайма из десяти клуб не проиграл. Выиграть будет сложно и в следующем туре – у «Штутгарта».

Лига 1: буксующий «Гавр», голевой «Лилль» и ослабевший «Монпелье»

Во Франции сыграно 11 туров. Там не так много аномалий, но кое-что заметно.

«Лилль» продолжает забивать не меньше двух мячей – таких матчей уже семь, что позволяет идти в четверке. Следующий соперник – «Ренн» с Хорхе Сампаоли. Тут точно должно быть голы.

«Монпелье» пропускает во всех матчах, а в восьми из них – не меньше двух. Восемь поражений в 11 играх – закономерное дно таблицы.

«Гавр» с Далером Кузяевым проиграл семь из последних восьми матчей, до сих пор не играет вничью. И из последних шести игр лишь однажды забивал. Совсем тускло. Дальше выезд к «Нанту».

У «Осера» все наоборот – из последних семи игр лишь однажды не отгружал 2+ гола, почему-то это произошло в матче с аутсайдером «Сент-Этьеном». Зато последний раз досталось даже «Марселю». «Анжер» – следующий?

* * *

Топ-футбол вернется после международной паузы в пятницу, 22 ноября. Причем в этот день сразу с матчами «Монако» (против «Бреста»), «ПСЖ» (против «Тулузы») и «Баварии» (против «Аугсбурга»). В РПЛ тоже есть пятничный матч: «Рубин» – «Акрон» в первой игре второго круга.

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Фото: IMAGO/Laurent SANSON, Mutsu Kawamori/AFLO, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Михаил Киреев

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