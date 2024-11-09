«Челси» выиграл всего однажды за 10 матчей против «Арсенала». Последний месяц сложен для обоих – победили лишь по разу

Полгода назад сыграли 5:0.

«Челси» против «Арсенала» – центральный матч 11-го тура АПЛ, конкурирующий с неплохой вывеской «Ливерпуль» – «Астон Вилла». Обе команды прилично стартовали, но в последнее время притормозили и отстали от лидера.

Победа очень нужна обоим клубам.

«Челси» с трудом выдерживает сложный календарь, «Арсенал» забуксовал в гостях

После шести туров у «Челси» и «Арсенала» все было бодро – набрали 13 и 14 очков, первое место совсем рядом, хороший старт и неплохие перспективы. После десяти – все уже не настолько радужно: взяли с тех пор мало очков, делят четвертое место, а от лидирующего «Ливерпуля» отстали на семь баллов.

У «Челси» в четырех последних турах только одна победа. Да, непростой календарь, где были выезды к «Ливерпулю» и «МЮ», но против «Ноттингем Форест» дома – ничья, еще и пришлось отыгрываться. В общем, за последний месяц порадовали только 2:1 с «Ньюкаслом», а без этого команда могла бы выкатиться и за пределы первой восьмерки.

У «Арсенала» в трех последних турах ноль побед и лишь одно очко. Вроде и складывалось в начале все так хорошо – обыграли «Астон Виллу» и «Тоттенхэм», чуть не выиграли у «Сити». Но последние два выезда совсем расстроили – ни голов, ни очков в матчах с «Борнмутом» (0:2) и «Ньюкаслом» (0:1), да еще и упущенная победа над «Ливерпулем» (2:2).

«Арсенал» заодно проиграл и «Интеру» в Лиге чемпионов, но Микель Артета покритиковал судью и остался доволен уровнем своей команды. «Судя по нашей сегодняшней игре, мы способны обыграть «Челси», – отметил он.

Соперник же повеселился в Лиге конференций, отгрузив восемь голов армянскому «Ноа», а Мареска еще после ничьей с «МЮ» излучал позитив: «По мне, у нас один из лучших составов в АПЛ, но, как я уже говорил много раз, одного таланта недостаточно. От нас требуется больше, но мы движемся в верном направлении».

«Арсенал» из десяти игр не проиграл «Челси» лишь одну

За последние десять матчей во всех турнирах «Челси» выиграл у «Арсенала» всего однажды. Это произошло в августе 2021-го на «Эмирэйтс» – 2:0 с голами Ромелу Лукаку и Риса Джеймса в первом тайме. В остальных девяти матчах было семь побед «Арсенала» и две ничьи на «Стэмфорд Бридж». Среди этих игр – победный финал Кубка Англии-2019/20.

Ярче остальных в этом ряду смотрится последняя игра между командами – в апреле 2024-го «Арсенал» побил «Челси» 5:0 с тремя дублями: Бена Уайта и Кая Хавертца по голам, Мартина Эдегора – по ассистам.

Интересно, что из этих десяти игр по коэффициентам «Челси» был фаворитом в семи! Только в трех последних матчах шансов больше давали «Арсеналу».

У «Арсенала» чуть больше шансов на победу

«Челси» принимает «Арсенал», но фавориты – гости, хотя выглядит это не так уж явно. Победа «Арсенала» котируется в 40% (коэффициент 2.51), а «Челси» – в 37% (2.71). Главное, что букмекеры рассчитывают на голы – 57% дают на верх (коэффициент 1.75) и 47% – на низ (2.11).

Множества голов это совершенно не означает, но зато в последних пяти играх между ними четырежды забивалось не меньше четырех мячей.

Оптимальные составы обоим тренерам пока недоступны, но множество звезд к игре готовы. Хотя у «Челси» под вопросом Коул Палмер и Джейдон Санчо, а у «Арсенала» – вместе с Эдегором Деклан Райс и Кай Хавертц, но предполагается, что все они сыграют. Безусловно, это в плюс зрелищности.

Матч состоится 10 ноября, в воскресенье. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Alex Pantling, Shaun Botterill