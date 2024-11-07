«Тоттенхэм» с Постекоглу – гарантия зрелища: 74% матчей – с 3+ голами! Осимхену понравилось – сделал дубль

Четыре гола в Турции – уже к перерыву.

«Галатасарай» – «Тоттенхэм» – отличная вывеска четвертого тура в Лиге Европы. Голы в игре прогнозировались, и их действительно было немало – целых пять, 3:2 победили турки.

В матчах с «Тоттенхэмом» без голов и не бывает – при Эндже Постекоглу они очень результативные с момента его прихода на пост главного тренера.

Матч с «Галатасараем» – как по прогнозам: забили обе команды, голов хватало

В турецком чемпионате в играх с участием «Галатасарая» забивается 3,8 гола, в АПЛ с «Тоттенхэмом» – 3,3. Букмекеры прогнозировали 72% вероятности того, что будет забито не менее трех голов (ТБ2,5 за 1.38) и столько же – на то, что забьют обе команды (1.39). Плюс 40% на мяч Виктора Осимхена (2.48).

Юнус Акгюн открыл счет красивым ударом на шестой минуте, через 12 Уильям Лэнкшир замкнул прострел. А дальше был дубль Осимхена с двух ассистов Дриса Мертенса – на 31-й и 39-й. «Обе забьют» сыграли за 18 минут, а ТБ2,5 вместе с голом Осимхена – за 31. Буквально полчаса – на все!

Следующего гола пришлось ждать до 69-й минуты, когда пяткой в ворота мяч подправил Доминик Соланке. Но больше мячей не случилось – 3:2 победил «Галатасарай».

У «Тоттенхэма» порядок со зрелищностью – праздник почти каждый матч

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» перед сезоном-2023/24. После игры с «Галатасараем» у него стало всего 57 матчей во главе клуба. Разница мячей в них – 112:85. Получается – 3,46 гола в матчах «Тоттенхэма» в среднем за игру. Очень впечатляет.

Верховых – матчей, где забивалось три гола и больше, у «Тоттенхэма» за этот период уже накопилось 42. Почти три четверти от всех при Постекоглу – 74%. Неслучайно, самой верховой командой АПЛ в прошлом сезоне был именно «Тоттенхэм» – только в восьми его играх из 38 забивалось меньше трех голов. Хотя в трех кубковых матчах ни одного верха не случилось.

В новом сезоне все пока соответствует: 12 верховых из 16 всего, как раз 75%. 1:0 с «АЗ», 1:1 с «Лестером», 0:1 с «Арсеналом» и 0:1 с «Кристал Пэлас» сюда не вписались.

«Галатасарай» – вообще находка для турнира

Мы выделяем «Тоттенхэм» за зрелищность, но у «Галатасарая» в этой ЛЕ с ней все еще круче – в двух матчах забито четыре гола (3:1 с ПАОК, 2:2 с РФШ), а затем семь (4:3 с «Эльфсборгом») и пять (против «Тоттенхэма»). За четыре матча разница мячей 12:8! То есть в среднем по пять голов за игру. Феноменально.

Наверняка успешно сыграть с «Тоттенхэмом» помогли и десять дней подготовки – «Галатасарай» последний раз играл 28 октября в чемпионате против «Бешикташа». В ЛЕ у него десять очков, остались разнообразные соперники, где тоже возможно немало голов – это «АЗ», «Мальме», киевское «Динамо» и «Аякс». Уж с голландцами точно стоит ждать результативности.

У англичан не очень удачный результат после радостных 2:1 с «Сити» в Кубке лиги и 4:1 с «Астон Виллой» в АПЛ. В ЛЕ осталось девять очков. Дальнейшие матчи – против «Ромы», «Рейнджерс», «Хоффенхайма» и «Эльфсборга». У игры против немцев есть все шансы на изобилие голов.

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Фото: IMAGO/Seskimphoto, Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press