«Атлетико» удивляет новым трендом, только один клуб без голов, сенсация дня – в Нидерландах

Четвертый тур в Лиге чемпионов – снова сенсации, да еще и в большом количестве. Очень много неожиданных результатов: 6 ноября фавориты оступились аж в пяти матчах.

«Зальцбург» забил и оформил коэффициент 6.00 – теперь «Болонья» грустит в одиночестве

Австрийский клуб преподнес главную сенсацию, если смотреть на процент вероятности через коэффициент до матча с «Фейеноордом». На победу «Зальцбурга» можно было ставить за 6.30. До четвертого тура австрийцы даже не забивали, а здесь прорвало – три гола.

Таким образом, в Лиге чемпионов остался только один клуб вообще без забитых мячей – «Болонья» с разницей 0:5, но одним набранным баллом.

«Атлетико» – теперь «верховой»?

Команда Диего Симеоне играет против устоявшихся стереотипов. Давно принято считать Мадрид типичным «низовым» клубом, но в Лиге чемпионов – аномалия: четыре матча – четыре тотала больше 2,5. Пока такая же серия только у «Барселоны», «Црвены Звезды» и «Фейеноорда».

Еще «Атлетико» в фирменном стиле заставил сыграть крупный коэффициент. После гола «ПСЖ» на победу гостей в Париже давали 39.00 в режиме реального времени – прошло после мяча Анхеля Корреа на 93-й минуте.

Итальянцы не пропускают – заявка на рекорд

Только две команды не пропустили ни одного гола в четырех матчах – «Интер» и «Аталанта». Это очень неожиданная серия, учитывая то, с кем играли оба итальянских клуба. «Интер» во главе с Янном Зоммером смог остановить атаку как «Манчестер Сити», так и «Арсенала».

Подопечные Гасперини также сдержали лондонцев, а после, хотя и шли по относительно простому графику, но все же столько матчей без пропущенных – редкость для Бергамо даже в Серии А.

Кстати, рекорд по «сухим» матчам подряд в Лиге чемпионов не так уж и далеко. Его с 2006 года держит экс-вратарь «Арсенала» Йенс Леманн: немец не пропускал больше года – в восьми встречах.

Смертельный отрезок от «Барселоны» – 12:0

Каталонцы предсказуемо развлеклись в Сербии, но при этом даже в расслабленном состоянии подтвердили интересный тренд на свое идеальное время.

В матче с «Црвеной Звездой» «Барселона» смяла соперника во второй половине тайма и после перерыва. На текущий момент у команды Ханса Дитера-Флика с 30-й по 60-ю минуты разница мячей 12:0. В Ла Лиге история похожая – 14:3.

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Пятый тур общего этапа Лиги чемпионов состоится только в конце ноября. Пока единоличным лидером на перерыв уходит «Ливерпуль». «Красные» серьезно подтянулись по коэффициентам даже к «Манчестер Сити» (7.00 против 4.50).

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Фото: East News /Franck FIFE / AFP; IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi Im, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Srdjan Stevanovic