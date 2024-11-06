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День сенсаций в ЛЧ: разгром от «Спортинга» за 16.50, поражение «Реала» за 14.00 и хет-трик Диаса за 80.00

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В первый день 4-го тура Лиги чемпионов команды устроили веселье. Чего только стоит сгоревший кэф 1.45 на «Реал» против «Милана». А больше всего потряс «Спортинг» – разгромил «Манчестер Сити».

Эти и другие сенсации игрового дня в цифрах.

Аморим разгромил «Манчестер Сити»

«Сити» ехал в Португалию после двух поражений подряд, поэтому неудивительно, что кэф на «Спортинг» значительно просел перед матчем – с 5.80 до 3.30. А победа «горожан» выросла с 1.60 до 2.10. Но разгром лучшей команды мира (по версии Рубена Аморима) – сюрприз. На такое зашли солидные 16.50.

А больше всех в матче зажег Виктор Дьокереш, на хет-трик которого букмекеры даже не принимали ставки. А зря. У шведа уже 11 голов в 5 последних матчах. Всего у Дьокереш 13 результативных действий в 13 играх за «Спортинг» в еврокубках (10 голов, 3 ассиста). Кстати, на его дубль можно было поставить за 11.90.

«Милан» обыграл «Реал» на «Бернабеу» – лишь второй раз в истории

На «Реал» против «Милана» давали 1.45. Меньше в этот игровой день было только у «Боруссии» против «Штурма» (1.20). У мадридцев до этого было всего одно поражение в последних 18 матчах против итальянских команд в ЛЧ. Теперь два. А на победу «Милана» с форой (-1,5) зашел кэф 14.00.

Причем «Милан» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» лишь во второй раз. Первая победа была в группе ЛЧ-2009/10. Сегодня итальянцы вышли вперед в очном противостоянии со «сливочными» – 7:6.

Диас устроил перфоманс за 80.00

«Ливерпуль» итак котировался фаворитом против «Байера», так что на фору (-3,5) зашли не самые шокирующие 12.00. Да и статистика была в пользу мерсисайдцев. Леверкузенцы выиграли только однажды в 11 выездных матчах против соперников из Англии. А «Ливерпуль» никогда не проигрывал немецким клубам на «Энфилде». Главный же перфоманс матча устроил Луис Диас – забил три гола. Впервые в Лиге чемпионов. Поэтому неудивительно, что на его хет-трик зашел кэф 80.00! 

«Селтик» не испугался соперника из Германии

«Селтик» был не таким явным андердогом, как «Спортинг» и «Милан», но победа над «Лейпцигом» с разницей в два мяча – не самая ожидаемая. На такое давали 5.20. До этого у «Селтика» была лишь одна победа в последних 16 играх против немецких команд. К слову, клуб из Глазго выиграл уже три домашних матча подряд в ЛЧ – впервые с сезона-2007/08.

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В среду состоятся еще 9 матчей 4-го тура Лиги чемпионов. В 4-х из них есть явные фавориты. Будут ли снова сенсации?

Ставочная вики Спортса

Как оценивали разгром «Сити»? Кэф солидный, но не такой уж и шок

Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine, Gualter Fatia, Florencia Tan Jun, Ian MacNicol

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