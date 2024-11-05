Сюжеты в Кубке: «Спартак» может усугубить кризис Карпина, дерби спустя 17 лет, «Ахмату» – не до трендов

Наконец-то дождались более-менее значимых матчей в Кубке России. Начинаются встречи в рамках Пути РПЛ. Восемь лучших команд, размявшихся на групповом этапе, теперь в формате двух матчей определят полуфиналистов в верхней части сетки. Игры все еще не навылет, но победители в парах уже почувствуют близость трофея – до него останется три шага.

«Зенит» традиционно является фаворитом любого российского турнира. Букмекеры чуть понизили коэффициент на действующего обладателя трофея после группового этапа: вместо 3.00 стало 2.85; в группе преследователей ничего толком не изменилось – та же привычная шестерка грандов на вершине, «Краснодар» позади всех, так как упал в Путь регионов.

Последний шанс Карпина на трофей с «Ростовом»?

«Ростов» не выигрывает нигде с 18 сентября. Последняя победа в РПЛ – разгром «Факела»; в Кубке после этого одолели дома «Оренбург». Черная серия южан порождает неприятные слухи вокруг тренера. Вот и Георгий Черданцев уже не верит в совпадения.

«Слова Карпина про усталость и отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю », – высказался комментатор для «Матч ТВ».

Валерий Карпин был относительно близок к трофею с «Ростовом» в прошлом сезоне. Тогда южане вплотную подобрались к финальной встрече в Пути регионов со «Спартаком», но тренер решил поберечь основной состав ради попадания в первую восьмерку РПЛ.

У «Ростова» традиционно в Кубке играют резервисты – не делается исключений даже для плей-офф.

Статистика противостояния «Спартака» с ростовчанами буквально кричит о повышенной результативности: тотал больше 3,5 проходил в 10 матчах из 19, меньше двух голов забивали только один раз на дистанции в десять встреч, обмен голами – в пяти из шести игр.

Еще один факт для ценителей цифр – отказываются играть 0:0 с октября 2012 года. Тогда команды не забили друг другу… именно в Кубке России. В серии пенальти подопечные Унаи Эмери уступили: свои попытки не реализовали Хосе Хурадо, Кирилл Комбаров и Хосе Инсаурральде.

Встреча с «Динамо» – добрый знак для «Локомотива»

Кубковая дуэль «Динамо» и «Локомотива» – самая непредсказуемая на четвертьфинальной стадии. На проход бело-голубых в полуфинал дают 2.00; поставить на «Локомотив» можно за 1.88.

Команды избегали друг друга в Кубке России целых 17 лет. В последний раз подобное дерби сыграли в рамках розыгрыша 06/07. Тогда «Динамо» победило дома со счетом 1:0, но вылетело, так как тоже была система из двух матчей – сгорели в ответном – 0:4.

Разгром «Динамо» был важным шагом на пути «Локомотива» к трофею. Команда Анатолия Бышовца позже выбьет «Спартак» и одолеет в финале «Москву».

В новом московском дерби не просто так дают базовый тотал в три гола: команды пробивали «верх» в 21 матче из 30, забивали друг другу в 10 встречах из 12 и входят в число самых результативных как в РПЛ, так и в Кубке России.

«Ахмат» не будет биться в Санкт-Петербурге?

Современный регламент Кубка России иногда вынуждает клубы надоедать друг другу. Так произойдет у «Зенита» и «Ахмата» – сыграют три матча между собой за три недели. Очевидно, что для Грозного – приоритет на РПЛ. Клуб сейчас впервые за долгое время реально рискует вылететь из элиты.

Уже 10 ноября «Ахмат» дома примет «Зенит» в чемпионате России. Как раз тот случай, когда одно очко с чемпионом стратегически важнее выхода в полуфинал Пути РПЛ.

Есть и объективный фактор глубины скамейки. «Зенит» может спокойно выставлять свой кубковый состав, в котором очень мотивирован Александр Соболев.

Коэффициент на победу «Зенита» в первом матче 1.28, а на общий проход – 1.11.

«Низовой» сюжет в Казани

«Рубин» и ЦСКА не играли между собой в Кубке России после финального матча в 2009 году. Пятнадцать лет назад встреча вышла во многом уникальной: армейцам не помешало взять трофей даже удаление Павла Мамаева на 13-й минуте, в концовке победный гол забил Евгений Алдонин.

Сейчас, конечно, таких страстей не ожидается, но сценарий по голам может быть похожим. Здесь как раз – альтернатива «верховым» играм в Москве. Тотал меньше у соперников проходил в 14 матчах из 19, а больше трех голов вообще забивали только четыре раза в 36 играх.

Интересно, что букмекеры полагают, что у ЦСКА больше шансов пройти «Рубин», чем у «Спартака» выйти победителем из дуэли с «Ростовом». Коэффициент на полуфинал для армейцев – 1.35 против 1.55 у красно-белых.

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Первые матчи в рамках четвертьфинальной стадии Пути РПЛ состоятся 5 и 6 ноября, а вот всех полуфиналистов узнаем только 28 ноября – тогда программу закроет ответное дерби «Локомотива» и «Динамо».

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф