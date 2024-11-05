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Безумная география «Бенфики» в Германии: играли против 16 клубов из 14 городов!

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Чаще – против «Баварии», которую никогда не побеждала.

«Бавария» примет «Бенфику» в четвертом туре Лиги чемпионов. Для «Баварии» это очень удобный соперник, а для «Бенфики» – знакомый выезд: в Мюнхен она приедет в седьмой раз в истории.

Еще интереснее другой факт – «Бенфика» играла с 16 немецкими клубами в истории еврокубков! Из соперников можно собрать целую немецкую лигу.

50+ матчей с 16 соперниками из одной страны

«Бенфика» играет в еврокубках с 1957 года, а уже в 1962-м – она впервые пересеклась с немцами, когда дубль Эйсебио помог поколотить «Нюрнберг» 6:0 в 1/4 Кубка чемпионов.

Всего с того розыгрыша у нее было 16 немецких соперников в 14 городах ФРГ и ГДР. Внушительная география.

Тут необходимы комментарии:

● Почти четверть всех матчей – 12 из 54 – против мюнхенской «Баварии». Статистика совсем безрадостная – к ней вернемся отдельным пунктом, так как сейчас «Бенфике» предстоит играть именно с этим клубом.

● На втором месте по частоте – «Байер», с ним «Бенфика» пересекалась шесть раз. Проходила его в 1/4 Кубка Кубков (суперматч 4:4 в Леверкузене с дублем Василия Кулькова), дважды обыгрывала в Лиге Европы 11 лет назад, а потом в группе ЛЧ набирала всего очко в двух матчах.

● На третьей строчке сразу три команды, с которыми «Бенфика» встречалась по четыре раза. Тут больше отголоски прошлого. Был «Нюрнберг» – португальцы прошли его в КЧ в 1962-м, а потом обыграли в плей-офф Кубка УЕФА в 2008-м. Была дортмундская «Боруссия» – с ней вышло неудачно в КЧ/ЛЧ и в 1963-м, и через 54 года: минимальная победа дома и разгромы в Дортмунде 0:5 и 0:4.

А еще был восточногерманский «Карл-Цейсс» из Йены – «Бенфика» прошла его в Кубке Кубков в 1975-м, а через семь лет вылетела в полуфинале. Пройдя «Бенфику», немцы вышли в финал, где уступили тбилисскому «Динамо», причем в Дюссельдорфе.

● По три раза португальцы играли с «Гертой» и «Штутгартом» – первых прошли в плей-офф ЛЕ в 2010-м, вторых – там же через год, а еще по одному матчу провели против них в группах Кубка УЕФА в 2000-х.

● С оставшимися девятью командами «Бенфика» сыграла по два матча. С «Кайзерслаутерном» (три очка), «Лейпцигом» (одно очко) и «Шальке» (ноль очков) встречалась в группах ЛЧ. От «Локомотива» из Лейпцига, менхенгладбахской «Боруссии», берлинского клуба «Форвертс», «Айнтрахта» и дрезденского «Динамо» «Бенфика» вылетала. Удалось пройти только «Фортуну».

Из всех этих матчей не под эгидой УЕФА «Бенфика» играла только против «Локомотива» – это был еще Кубок Ярмарок, считающийся предшественником Кубка УЕФА.

«Форвертс» не очень известен сейчас – в 1950-х он был создан в Лейпциге, потом переехал в Берлин, где стал шестикратным чемпионом ГДР (прошел «Бенфику» и добился лучшего результата в еврокубках – 1/4 Кубка Кубков), а потом представлял Франкфурт-на-Одере, где и остался до наших дней. Сейчас это просто клуб «Франкфурт» из шестого немецкого дивизиона.

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16 соперников из Германии – не рекорд. Например, у «Реала» и «ПСВ» их было по 17. А у «Аякса» и «Барселоны» – даже по 19!

«Бавария» – ужас для «Бенфики»: никогда не проигрывала и регулярно громила

Всего у «Бенфики» 54 матча против клубов из Германии в евротурнирах: 15 побед, 15 ничьих и 24 поражения. Положительный баланс (больше побед чем поражений) – с пятью: «Нюрнбергом», «Байером», «Штутгартом», «Фортуной», и «Гертой». Именно эту пятерку «Бенфика» проходила в плей-офф, от семи клубов вылетала, с «Карл-Цейсс» были и проход, и вылет.

Но с «Баварией» статистика – кошмар, это жутко неудобный соперник: ноль побед в 12 матчах, а поражений целых девять. Причем половина матчей – это разгромы. А, например, три последние игры против «Баварии» – три поражения с общей разницей 3:14. Всего же «Бенфика» забила мюнхенцам девять голов в своей истории, а пропустила целых 35. Фактически по три мяча за игру в среднем.

У «Бенфики» есть неприятная статистика, например, в игре с миланскими клубами – ноль побед в 13 играх против «Милана» и «Интера». Или восемь поражений от «МЮ» в 11 матчах – но хотя бы была одна победа. Против «Баварии» цифры выглядят еще внушительнее. За всю историю – одни неудачи.

«Баварии» легко с португальцами, но был очень неприятный матч

«Бавария», напротив, в матчах с португальскими клубами чувствует себя прекрасно – со всеми положительный баланс кроме «Браги» (с ней был один матч – ничья). Она играла против семи из них, проигрывала только «Порту». Сыграла 30 матчей против португальцев – а поражений было всего два. На одно из них (1:3 в плей-офф ЛЧ) «Бавария» ответила разгромом 6:1.

Но на другое ответить было нечем – и оно болезненное: «Бавария» проиграла «Порту» финал Кубка чемпионов в 1987-м – до 78-й минуты вела 1:0, но проиграла 1:2 даже без дополнительного времени.

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Букмекеры вообще не видят проблем у «Баварии» в предстоящей игре против «Бенфики» – 78% вероятности победы, коэффициент 1.29. Шансы «Бенфики» на выигрыш невысоки – 11% и 9.20.

Матч – в среду, 6 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages/Adam Pretty / Staff, Lars Baron / Staff, Alex Grimm / Staff, Adam Pretty / Staff; imago sportfotodienst/Global Look Press

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