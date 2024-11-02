Двойная интрига в Дортмунде: «Лейпциг» не проигрывает с февраля, а с «Боруссией» они регулярно забивают много

Как будет сегодня?

«Боруссия» Дортмунд примет «Лейпциг» вечером в субботу – одновременно с российским дерби, но тоже заслуживает большого внимания – на случай, если в Москве будет мало голов.

В Дортмунде они обязаны быть в большом количестве, если смотреть на прошлые матчи.

Интрига первая – сколько будет голов: верх заходил в последних восьми играх

Такая вывеска – гарантия забитых мячей. Всего команды сыграли 16 матчей, в которых ТБ2,5 проходил 11 раз.

Он же пробивался в восьми последних играх. И неважно на каком поле – по четыре раза играли в Дортмунде и Лейпциге. Причем ни одна из встреч не заканчивалась вничью – пять раз выиграл «Лейпциг», трижды – «Боруссия». В трех матчах было три гола, еще в одном – четыре. В четырех играх «Лейпциг» и «Боруссия» забивали пять на двоих.

Неудивительно, что сейчас вероятность минимум трех голов оценивается в 71% – ТБ2,5 идет за 1.41. А четырех – в 47% (ТБ3,5 – за 2.12).

Интрига вторая – сколько забьет каждая из команд: «Лейпциг» пропустил лишь трижды, «Боруссия» – регулярно не меньше двух

Здесь есть три момента:

● «Боруссия» пропускает не меньше двух голов в пяти из шести последних матчей Бундеслиги. Во время этого команда как раз чередует победы и поражения. Выиграла дважды по 4:2 – но два мяча пропустила. Дважды проиграла по 1:2 и еще раз – 1:5, здесь тоже влетало минимум два. Только «Санкт-Паули» сподобился на один («Боруссия» выиграла 2:1).

ТБ1,5 голов «Лейпцига» в этой игре котируется в 47% – за 2.13.

● «Лейпциг» не пропускает в пяти из последних шести матчей. Единственный гол за эти шесть игр влетел от Рицу Доана в прошлом туре против «Фрайбурга». У «Лейпцига» вообще всего три пропущенных мяча – меньше всех.

И все же гол «Боруссии» оценен в 89% – коэффициентом 1.12. И наоборот: 18% дают на то, что хозяева не забьют «Лейпцигу» (5.65).

● «Лейпциг» – единственный в Бундеслиге, кто еще не пропустил ни одного гола во втором тайме. Играет с разницей 9:0 на этом отрезке.

Забитый мяч «Боруссии» после перерыва оценен в 70% (1.43), а обратный прогноз – 37% (если она не забьет во втором тайме – 2.70).

Интрига третья – «Лейпциг» не проигрывает с февраля, серия прервется?

Беспроигрышная серия гостей в Бундеслиге насчитывает 19 матчей. Она состоит из восьми игр текущего сезона и 11 – прошлого. За это время «Лейпциг» выиграл 13 раз и сыграл вничью шесть. Сейчас «Лейпциг» делит первое место с «Баварией» в чемпионате – оба еще не уступали в сезоне.

Именно этому сопернику «Лейпциг» последний раз проигрывал. Было это в конце февраля – из-за гола Харри Кейна на 90+1, так на «Альянц Арене» «Лейпциг» проиграл 1:2. С тех пор его никто победить не может – хотя на пути была и «Боруссия» (получила 1:4), и «Байер» (отхватил 2:3).

При этом в Лиге чемпионов у «Лейпцига» три поражения в трех матчах – один из шести с нулем очков и единственный из топ-5 лиг с таким показателем.

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«Боруссия» примет «Лейпциг» в субботу, 2 ноября. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Фото: Jan Woitas/dpa, Max Ellerbrake/firo Sportphoto/Global Look Press ;