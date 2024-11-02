Соболенко дают почти 40% на победу в Саудовской Аравии. В 2024 году такие фавориты чаще срывались

Со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии пройдет Итоговый турнир WTA. Букмекерские компании изменили приоритеты во второй половине сезона: теперь Арина Соболенко стоит выше Иги Швентек до всех турниров. Итоговый – не исключение.

Вспомним, как менялись прогнозы букмекеров по ходу 2024 года.

Швентек оправдала статус только в Париже, две сенсации с двузначными коэффициентами

Ига Швентек начинала год в ранге первой ракетки мира с большим запасом. Букмекеры даже предлагали ставить на триумф польки на всех мэйджорах. Коэффициент на это событие не выглядел аномальным – 30.00.

Сезон и близко не стал для польки историческим: уже в Австралии Соболенко выиграла титул по коэффициенту 5.50 и постепенно стала выставляться на одном уровне с лидером рейтинга.

Во Франции главным букмекерским событием турнира было возвращение польки в матче с Наоми Осакой. Ига ушла с матчбола, на ее победу в режиме реального времени предлагали ставить уже за 20.00. А вот коэффициент в классической линии на титул никогда не поднимался выше 1.55. Куда интереснее прорыв в финал Жасмин Паолини: даже на участие итальянки в решающем матче можно было ставить за 30.00.

На «Уимблдоне» продолжилась серия сенсационных чемпионок с огромными коэффициентами. Третьей после Елены Рыбакиной (100.00), Маркеты Вондроушовой (100.00) стала Барбора Крейчикова (125.00).

В рамках US Open в женский тур вернулась стабильность. Арина Соболенко стояла в линии первой за 3.75 – шансов у соперниц на корте не было.

Олимпиада в Париже – бонус для ценителей сенсаций. Коэффициент на Игу Швентек до турнира не пересекал отметку в 1.60. Так высоко польку оценивали из-за отказа Арины Соболенко. Впрочем, выиграть не удалось даже без белоруски: китаянка Циньвэнь Чжэн забрала титул по коэффициенту 20.00.

Расклад на Итоговый турнир: предсказуемый финал и два явных аутсайдера

В Саудовской Аравии вероятность сенсации минимальна. Аналитики ожидают, что титул в решающем матче разыграют Арина Соболенко (2.60) и Ига Швентек (4.00).

В Фиолетовой группе шансы на полуфинал почти равны у Циньвэнь Чжэн и Елены Рыбакиной; в Оранжевом квартете Коко Гауфф стоит значительно выше Джессики Пегулы.

Два явных аутсайдера – Жасмин Паолини (25.00) и Барбора Крейчикова (40.00). Чешка после Олимпиады не проходила дальше второго круга ни на одном из турниров. У Паолини такой негативной динамики нет, да и история личных встреч с соперницами наводит на благоприятные мысли – по два раза побеждала Соболенко и Рыбакину.

Сенсации – обычное дело для Итогового турнира WTA в последние годы. Например, в 2022-м Каролин Гарсия забрала титул, получив коэффициент 10.00 на победу до группового этапа, а в 2016-м Доминика Цибулкова только в преддверии финала против Анжелик Кербер оценивалась в линии за 4.20.

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Фото: Gettyimages /Wang He / Stringer, Julian Finney / Staff