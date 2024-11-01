Проклятье под угрозой. Неужели «Тоттенхэм» выиграет трофей?

«Тоттенхэм» красиво прорвался в четвертьфинал Кубка Лиги, остановив резервистов «Манчестер Сити». Лондонцы вошли в тройку фаворитов всего турнира. Нынешний сезон – отличная возможность прервать черную серию без титулов. Верят ли букмекеры в успех Энджа Постекоглу?

Два реальных шанса на трофей

В Кубке лиги пока выше «Тоттенхэма» стоят «Арсенал» и «Ливерпуль», но не будем сбрасывать и «Манчестер Юнайтед» – следующего соперника «шпор» в турнире. Пока команда Постекоглу располагает коэффициентом 6.00 на победу в наименее престижном английском соревновании.

Второй реальный вариант – Лига Европы. «Тоттенхэм» улетел в отрыв по коэффициентам от «Манчестер Юнайтед» после двух побед в стартовых матчах (4.50 против 8.00). А других очень опасных конкурентов аналитики как будто бы и не видят. В Лиге Европы у всех остальных – двузначные коэффициенты. Группу опасных преследователей возглавляют «Атлетик», «Лацио» и «Рома».

Не забудем и про Кубок Англии. Клубы АПЛ традиционно подключаются к борьбе за трофей с третьего раунда в январе. Пока «Тоттенхэм» стоит четвертым претендентом на победу с коэффициентом 11.00.

А вот выиграть АПЛ уже будет сложно: не столько страшен коэффициент 60.00, сколько отрыв в десять очков от «Манчестер Сити».

У английских букмекеров есть и общие линии на итоги сезона для «Тоттенхэма». После победы над «Манчестер Сити» вероятность выиграть хотя бы один титул подросла до 45% (2.25).

17 лет без побед

Последний титул «Тоттенхэма» – победа в Кубке Лиги образца 2008 года. Позитивный знак – тогда тоже победили «Манчестер Сити» по ходу турнира. В финале дожали «Челси» в дополнительное время благодаря голам Димитара Бербатова и Джонатана Вудгейта.

А до этого серьезных трофеев не было с 1991 года: тогда «шпор» до победы дотянули еще Пол Гаскойн и Гари Линекер.

Сейчас многое складывается в пользу «Тоттенхэма»: достойный тренер, работающий с клубом второй год подряд, мотивированные лидеры в неплохой форме, безумная мотивация войти в историю и два удобных турнира. В Лиге Европы есть заметное преимущество в классе над почти всеми оппонентами, а в Кубке лиги соперники могут выставить резервные составы даже на решающие матчи.

Верим, что в следующем году «Тоттенхэм» выиграет турниров больше, чем «Арсенал»?

Ставочная вики Спортса

Фото: IMAGO/Simon Traylen/Global Look Press