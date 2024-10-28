Тен Хаг – все! А кто сменит его? В списке фаворитов ван Нистелрой, Саутгейт и Хави

Новость об увольнении Эрика тен Хага стала ожидаемым исходом в этой саге. 1 победа в 8 последних матчах, 14-е место после 9 туров АПЛ и отсутствие надежд на выздоровление – боссы «Манчестер Юнайтед» долго терпели.

Временным тренером будет Руд ван Нистелрой. Станет ли он постоянным – пока неизвестно. Но букмекеры уже выкатили список фаворитов на пост главного тренера «МЮ».

Руд ван Нистелрой – 1.50

И первым в этом списке ожидаемо оказался ван Нистелрой – клубная легенда с опытом работы главным в «ПСВ». Он возглавляет список фаворитов уже несколько недель. В «Манчестер Юнайтед» Руд пришел этим летом – в качестве ассистента тен Хага.

Не так давно ESPN писал, ссылаясь на слова источника: «Руд выглядит как главный тренер и ведет себя как главный тренер. Он проводит встречи один на один с игроками, и от него определенно исходит аура». Очевидно, что многое решится в ближайших матчах. В среду «МЮ» сыграет с «Лестером» в 1/8 финала Кубке английской лиги.

Хави – 4.00

Вторым претендентом внезапно стал Хави, хотя еще месяц назад его не было даже в топ-10 фаворитов. Сообщалось, что за последние несколько месяцев посредники дважды связывались с бывшим главным тренером «Барселоны».

Конкретной информации о переговорах нет, а некоторые источники писали, что Хави хочет отдохнуть до конца сезона. Но дотошные болельщики нашли улики, которые говорят об обратном – жена испанца выложила в соцсетях фото, где их сын запечатлен в футболке «МЮ».

Рубен Аморим – 6.00

Аморим возглавляет «Спортинг». До его прихода лиссабонцы не становились чемпионами Португалии 19 лет, а с ним взяли золото уже дважды. В прошлом сезоне «Спортинг» вообще впервые в истории клуба набрал 90 очков. А также выиграл все 17 домашних матчей в этом сезоне – повторил рекорд «Порту»-2003/04 Жозе Моуринью.

Неделю назад появилась информация, что «МЮ» интересуется португальским специалистом, но сам Аморим пока не планирует менять клуб. При этом Рубена рассматривают и на замену Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Гарет Саутгейт – 6.00

О нем говорится с момента его ухода из сборной Англии. Букмекеры видят Саутгейта фаворитом даже несмотря на его слова: «Я точно не буду тренировать в течение следующего года, я уверен в этом. Мне нужно время, чтобы принять правильные решения. Я наслаждаюсь своей жизнью, так что спешить некуда».

Томас Франк – 9.00

Франк тоже мелькал в британских СМИ как главный претендент на смену тен Хагу. Хотя датчанин, естественно, все отрицает: «Я уже в лучшем клубе мира, возможно. Зачем мне покидать это место?»

Сейчас Франк с «Брентфордом» занимает 9-е место в АПЛ – выше, чем «МЮ». Правда, в последней очной встрече Томас уступил тен Хагу – 1:2 в 8-м туре.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Stu Forster