Батраков забил и украл десятый сухой матч «Зенита». Вероятность его голов прыгает вверх на 14%

Заработал ничью для «Локо».

В главном матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимал «Локомотив» – 1:1 в нервном матче с голами Андрея Мостового и Алексея Батракова.

Да, Батраков опять забил! Не дал свершиться очередной сухой игре чемпиона, вышел в лидеры в списке бомбардиров, а шансы на его голы оценивают высоко даже против «Зенита».

Вероятность гола чемпиону – 29%

Мостовой забил на 51-й минуте, через 17 отличился Батраков с паса Сергея Пиняева. Теперь у Батракова 8+6 за 13 матчей в РПЛ.

В чемпионате он первый по голам – восемь мячей, на один меньше у Максима Глушенкова. По «гол плюс пас» – тоже лидер, с 14 очками опережает Эсекиэля Барко на четыре.

В начале сезона Батраков забил «Акрону» в первом туре – и уже дальше стал попадать в матчевые линии. Например, гол в Кубке «Ростову» в июле оценивался в 4.00, такие же цифры были и в августе против махачкалинского «Динамо».

На игру в «Оренбурге», Батраков ехал уже с запасом в 3+5 в РПЛ, так что в ней на забитый мяч давали поменьше – 3.55. И футболист «Локомотива» оформил дубль. Через неделю соперником был «Пари НН» – и в ней гол Батракова вообще оценивался в 2.60. И снова два мяча.

Уже не было удивлением, что коэффициент продолжал падать. В октябре против «Химок» гол Батракова шел за 2.55. Фактически за несколько месяцев вероятность его забитого мяча повысилась с 25% до 39%!

Против «Зенита» она была 29% (это 3.50), учитывая статус соперника. Достаточно высоко – и выше, чем у любого игрока «Локомотива». У «Зенита» сразу пять футболистов имели не меньший коэффициент.

«Зенит» все так же лидирует по сухим матчам, но круглого числа не получилось

В 13 матчах чемпионата России команда пропускала только от «Химок», «Факела», «Краснодара» и «Локомотива». У «Зенита» был только один пропущенный гол в восьми стартовых играх.

Чемпион мог сыграть десятый матч всухую, но гол Батракова лишил его этой возможности. Так что остается пока девять. Догнать его может «Краснодар», если в Самаре против «Крыльев Советов» не пропустит.

Рекордсмены прошлого сезона РПЛ по сухим матчам – «Факел» и «Спартак», сыграли по 12. Чтобы превзойти эти цифры – «Зениту» достаточно пять матчей до конца сезона сыграть всухую. Но до серьезного достижения пока далеко – например, у ЦСКА в сезоне-2016/17 было 20 игр без пропущенных голов.

Кстати, именно ЦСКА первым в чемпионатах России сыграл 400 сухих матчей. На 15 меньше у «Локомотива». У «Спартака» сейчас таких 353, у «Зенита» – 352.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев