«Ливерпуль» на 97-й минуте упустил победу над «Фулхэмом» – 2:2. В лайве вероятность ничьей оценивалась в 4%
«Фулхэм» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» в 20-м туре АПЛ (2:2).
Хозяева открыли счет на 17-й минуте. «Ливерпуль» сравнял на 57-й, а на 94-й вышел вперед. «Фулхэм» спасся на 97-й.
В прематче «Ливерпуль» котировался у букмекеров фаворитом, ничья оценивалась в 3.50. В лайве перед вторым голом «Фулхэма» коэффициент 26.00 (4% вероятности).
