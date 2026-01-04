«Ливерпуль» на 97-й минуте упустил победу над «Фулхэмом» – 2:2. В лайве вероятность ничьей оценивалась в 4%

«Фулхэм» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» в 20-м туре АПЛ (2:2).

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. «Ливерпуль» сравнял на 57-й, а на 94-й вышел вперед. «Фулхэм» спасся на 97-й.

В прематче «Ливерпуль» котировался у букмекеров фаворитом, ничья оценивалась в 3.50. В лайве перед вторым голом «Фулхэма» коэффициент 26.00 (4% вероятности).

«Балтика» выиграет РПЛ, «Астон Вилла» – АПЛ, а «Барса» – ЛЧ. Все исходы сезона с шансами от 10% и ниже