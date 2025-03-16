«Байер» победил «Штутгарт», проигрывая 0:2 по ходу матча – 4:3. В лайве на камбэк зашел коэффициент 81.00

«Байер» победил «Штутгарт» (4:3) на выезде в 26-м туре Бундеслиги.

В прематче «Байер» котировался букмекерским фаворитом с коэффициентом 2.24.

«Штутгарт» по ходу матча дважды вел в счете с разницей в 2 гола – 2:0 к 56-й и 3:1 к 68-й. «Байер» вырвал победу благодаря голу Патрика Шика на 94-й минуте.

В лайве коэффициент на камбэк леверкузенцев достигал 81.00.

«Байер» и «Штутгарт» забили в очном матче 7+ голов впервые с 2021 года. Тогда леверкузенцы победили 5:2.

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