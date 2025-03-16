«Ростов» проиграл впервые за 8 матчей в РПЛ – «Краснодару». На гол Мозеса сыграл коэффициент 3.70
«Краснодар» на выезде обыграл «Ростов» в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).
В прематче букмекеры давали командам равные шансы. На победу каждой можно было поставить с коэффициентом 2.70.
Гол Мозеса Кобнана Дэвида стал победным. Нападающий «быков» забил на 78-й, выйдя на замену на 67-й. На его гол давали 3.70.
«Ростов» проиграл впервые за 8 матчей в РПЛ. «Краснодар» обыграл ростовчан на выезде впервые за 4 игры.
Это лишь вторая гостевая победа «быков» над «Ростовом» за последние 10 лет.
Опубликовала: Венера Кравченко
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