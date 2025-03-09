«МЮ» не побеждает «Арсенал» 2,5 года. На ничью сыграл коэффициент 3.60

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 28-м туре АПЛ (1:1).

В прематче «Арсенал» котировался букмекерским фаворитом за 1.77. На ничью давали 3.60.

На 40+2 минуте Бруну Фернандеш открыл счет. На 74-й Деклан Райс сделал 1:1.

«МЮ» не обыгрывает «Арсенал» с сентября 2022 года (3:1). Команда Рубена Аморима одержала лишь две победы в последних 8 матчах.

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