«МЮ» не побеждает «Арсенал» 2,5 года. На ничью сыграл коэффициент 3.60
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 28-м туре АПЛ (1:1).
В прематче «Арсенал» котировался букмекерским фаворитом за 1.77. На ничью давали 3.60.
На 40+2 минуте Бруну Фернандеш открыл счет. На 74-й Деклан Райс сделал 1:1.
«МЮ» не обыгрывает «Арсенал» с сентября 2022 года (3:1). Команда Рубена Аморима одержала лишь две победы в последних 8 матчах.
Опубликовала: Венера Кравченко
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