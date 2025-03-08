Махачкалинское «Динамо» потерпело первый разгром в сезоне РПЛ – от московского. На фору команды Лички зашел коэффициент 14.00
Московское «Динамо» дома разгромило махачкалинское в 20-м туре Мир РПЛ (4:0).
В прематче хозяева котировались фаворитами с коэффициентом 1.69. Победа с форой (-3,5) зашла за 14.00. На тотал больше 3,5 голов давали 3.60.
Это первое разгромное поражение махачкалинцев в текущем сезоне РПЛ.
Опубликовала: Венера Кравченко
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