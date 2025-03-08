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ЦСКА в концовке вырвал победу у «Химки» – 1:0. В лайве на армейцев давали коэффициент 11.50

ЦСКА обыграл «Химки» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ.

В прематче ЦСКА котировался явным фаворитом за 1.71. Однако армейцы вырвали победу только на 93-й минуте. В лайве коэффициент на ЦСКА достигал отметки 11.50. 

Химки не забил впервые за 9 матчей в РПЛ.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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