ЦСКА в концовке вырвал победу у «Химки» – 1:0. В лайве на армейцев давали коэффициент 11.50
ЦСКА обыграл «Химки» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ.
В прематче ЦСКА котировался явным фаворитом за 1.71. Однако армейцы вырвали победу только на 93-й минуте. В лайве коэффициент на ЦСКА достигал отметки 11.50.
Химки не забил впервые за 9 матчей в РПЛ.
Опубликовала: Венера Кравченко
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