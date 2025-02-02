«Милан» упустил победу над «Интером» на 93-й минуте – 1:1. В лайве на ничью давали 10.00

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в 23-м туре Серии А (1:1).

В прематче «Интер» котировался фаворитом с коэффициентом 1.90, а на ничью давали 3.80.

По ходу матча «Милан» вел 1:0, однако «Интер» сравнял счет на 93-й минуте. В лайве коэффициент на ничью достигал 10.00.

«Интер» не может победить «Милан» в третьей игре подряд (два поражения и ничья).

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