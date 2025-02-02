«Арсенал» разгромил «Ман Сити» – 5:1. На фору «канониров» зашел коэффициент 16.50
«Арсенал» дома разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ (5:1).
В прематче «Арсенал» котировался фаворитом – впервые за 10 лет. На «канониров» давали 1.92, а победа с форой (-3,5) оценивалась в 16.50.
«Арсенал» не проигрывает «Ман Сити» уже 5 матчей подряд. Последнее поражение случилось в сезоне-2022/23 (1:4). Также «канониры» победили «горожан» с разницей в 4+ гола впервые с 2003 года.
Опубликовала: Венера Кравченко
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