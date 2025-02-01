«Ноттингем» разгромил «Брайтон» – 7:0. Это самая крупная победа «Фореста» в чемпионате с 1991 года
«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» в 24-м туре АПЛ (7:0).
В прематче «Ноттингем» котировался фаворитом за 2.70. Максимальная фора составляла (-2,5) с коэффициентом 12.90. Тотал больше 6,5 голов зашел за 17.80.
По данным Opta, для «Ноттингема» это самая крупная победа в чемпионате с 1991 года – тогда «Форест» обыграл «Челси» (7:0).
«Брайтон» же потерпел самое крупное поражение в чемпионате с сезона-1958/1959, когда команда уступила «Мидлсбро» 0:9.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: OptaJoe
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