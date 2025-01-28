27% олимпийских федераций в России спонсируются букмекерами
Больше четверти олимпийских федераций в России спонсируются букмекерскими компаниями.
Букмекеры представлены в качестве спонсоров в 10 летних видах спорта из 35, а также в 3 из 13 зимних. В общей сложности 27% олимпийских федераций спонсируются БК.
Летние виды спорта (без учета РФС):
Бадминтон – BetBoom
Баскетбол – «Фонбет», Winline
Бокс – «Лига Ставок»
Волейбол – PARI
Гандбол – Olimpbet
Дзюдо – «Фонбет»
Регби – PARI
Серфинг – BetBoom
Спортивная борьба – Olimpbet
Гимнастика – «Фонбет»
Зимние виды спорта:
Биатлон – PARI
Фигурное катание – «Фонбет»
Хоккей – «Лига Ставок»
Букмекеры также платят отчисления на развитие спорта по ставке 2%, но не менее 30 миллионов рублей в квартал.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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