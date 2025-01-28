27% олимпийских федераций в России спонсируются букмекерами

Больше четверти олимпийских федераций в России спонсируются букмекерскими компаниями.

Букмекеры представлены в качестве спонсоров в 10 летних видах спорта из 35, а также в 3 из 13 зимних. В общей сложности 27% олимпийских федераций спонсируются БК.

Летние виды спорта (без учета РФС):

Бадминтон – BetBoom

Баскетбол – «Фонбет», Winline

Бокс – «Лига Ставок»

Волейбол – PARI

Гандбол – Olimpbet

Дзюдо – «Фонбет»

Регби – PARI

Серфинг – BetBoom

Спортивная борьба – Olimpbet

Гимнастика – «Фонбет»

Зимние виды спорта:

Биатлон – PARI

Фигурное катание – «Фонбет»

Хоккей – «Лига Ставок»

Букмекеры также платят отчисления на развитие спорта по ставке 2%, но не менее 30 миллионов рублей в квартал.

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